Восемь спорткаров Corvette похищены прямо с конвейера

В США с завода General Motors в Боулинг-Грине, штат Кентукки, были похищены восемь спорткаров Chevrolet Corvette. Этот необычный случай стал сенсацией, поскольку воры не просто угнали автомобили, а сделали это прямо с конвейера автопроизводителя.

Как передает Day.Az об этом сообщает Carscoops.

Инцидент был раскрыт, когда один из полицейских заметил Corvette с заводскими наклейками, припаркованный в 14 минутах от завода. В ходе проверки выяснилось, что машины были похищены прямо с линии сборки. Часть автомобилей была найдена и возвращена, так как воры оставили их на парковке одного из магазинов, специализирующихся на товарах для дома.

Этот случай стал ярким примером необычной кражи и продолжает вызывать вопросы о безопасности на заводах автопроизводителей.