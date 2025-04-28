Раскрыт дизайн Alfa Romeo Stelvio нового поколения

Стало известно, каким будет новый Alfa Romeo Stelvio. Alfa Romeo готовится представить вторую генерацию кроссовера Stelvio. Премьера должна состояться в конце нынешнего года, но дизайн уже перестал быть секретом благодаря патентным изображениям, которые опубликовало издание Carscoops.

Как передает Day.Az, модель получит более "агрессивную" внешность и будет предложена как с гибридной, так и с электрической силовой установкой. Мощность последней может достигнуть 1000 лошадиных сил.

Кроссовер Alfa Romeo Stelvio в новом поколении обретет зауженную оптику по бокам от решетки радиатора Scudetto. Темные оконные стойки и крышу скопировали у "младшего" Milano. Интересное решение дизайнеры применили сзади - на корме расположился монофонарь в форме "растянутой" фирменной решетки. Судя по всему, именно на него намекал декабрьский тизер.

Снимки с испытаний кроссовера, на которых он завернут в камуфляж, показывают ниспадающую крышу со спойлером и трехспицевые колесные диски.

Ожидается, что в основу Stelvio второго поколения ляжет архитектура STLA Large от Stellantis. Он станет первым автомобилем в Европе на такой "тележке" и разделит ее с Dodge Charger и Jeep Wagoneer S. Продавать его будут в виде гибрида и электромобиля, причем гендиректор Alfa Romeo Жан-Филипп Импарато ранее намекнул, что чисто "батарейный" вариант разовьет до 1000 сил.