Посмотрите на 1600-сильный электрокар с «крыльями чайки» от китайского BAIC

Arcfox 77° получил обтекаемый кузов с "крыльями чайки", сочетающий динамичные линии купе с простором и практичностью MPV. В модифицируемом салоне - ковшеобразные вращающиеся сиденья, необычный руль-штурвал и экраны в дверях. К дизайну приложил руку Вальтер де Сильва, работавший над Volkswagen, Audi, Alfa Romeo и Lamborghini.

Заявлены самообучающийся искусственный интеллект, способность адаптироваться к любой местности и активная аэродинамика.

Мощность четырехмоторной силовой установки - 1631 сила (800 Нм крутящего момента). Максимальная скорость достигает 254 километров в час. Спереди у 77° двухрычажная подвеска, сзади - "многорычажка". Также он может похвастать углеродно-керамическими тормозами с шестипоршневыми суппортами, сокращающими тормозной путь со 100 километров в час до 35 метров.

Легковесный аккумулятор неназванной емкости обеспечит до 400 километров хода без подзарядки, а пополнить запас энергии с 20 до 80 процентов можно за 30 минут. Раскрыта и масса электрокара - всего 1840 килограммов, чего удалось добиться благодаря широкому применению углепластика.

О серийном варианте 77° в BAIC не упомянули. Возможно, он так и останется всего лишь предвестником будущих моделей бренда Arcfox, который к 2027 году намерен нарастить годовой объем продаж до полумиллиона автомобилей.

BAIC запустил марку Arcfox в 2017 году. В модельном ряду есть кроссоверы αT, αT5, минивэн Kaola, лифтбек E-сегмента αS и компактный седан αS5. Спрос на Arcfox постепенно растет, но он все еще невысок для огромного рынка Китая: за весь прошлый год марка не реализовала и 45 тысяч машин. Между тем планировалась экспансия в Россию. В прошлом году сообщалось, что BAIC подписал соглашение о сборке Arcfox на мощностях калининградского "Автотора". На какой стадии этот проект сейчас, неизвестно.