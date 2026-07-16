https://news.day.az/azerinews/1848449.html Bakıda açıq ərazidə yanğın olub Bakının Suraxanı rayonunda açıq ərazidə yanğın hadisəsi baş verib. Day.Az xəbər verir ki. hadisə Yeni Günəşli ərazisində qeydə alınıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğınsöndürmə briqadaları hadisə yerinə cəlb olunub. Yanğının qarşısı alınıb. Hadisənin səbəbləri ilə bağlı məlumat verilmir.
Bakıda açıq ərazidə yanğın olub
Bakının Suraxanı rayonunda açıq ərazidə yanğın hadisəsi baş verib.
Day.Az xəbər verir ki. hadisə Yeni Günəşli ərazisində qeydə alınıb.
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğınsöndürmə briqadaları hadisə yerinə cəlb olunub. Yanğının qarşısı alınıb.
Hadisənin səbəbləri ilə bağlı məlumat verilmir.
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