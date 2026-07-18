https://news.day.az/azerinews/1848801.html Qazaxıstan Aral dənizini xilas etməyə qərar verdi Qazaxıstan bu ilin sonunadək Aral dənizinin şimal hissəsinin bərpası üçün 1,2 milyard kubmetr su buraxacaq. Su Sırdərya çayı vasitəsilə dənizə yönləndiriləcək.

Qazaxıstan Aral dənizini xilas etməyə qərar verdi

Azərbaycanca, 18 июля 2026 11:24 (UTC +04:00) 267
Qazaxıstan Aral dənizini xilas etməyə qərar verdi

Qazaxıstan bu ilin sonunadək Aral dənizinin şimal hissəsinin bərpası üçün 1,2 milyard kubmetr su buraxacaq. Su Sırdərya çayı vasitəsilə dənizə yönləndiriləcək.

Day.Az-ın məlumatına görə, rəsmilər bildirirlər ki, görülən işlər nəticəsində suyun duzluluğu azalıb, balıq ehtiyatları artıb və 2026-cı ilin ilk yarısında bölgədə 4 200 ton balıq ovlanıb.

Layihənin ekoloji vəziyyətin yaxşılaşmasına və yerli iqtisadiyyatın canlanmasına töhfə verəcəyi gözlənilir.

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