Qazaxıstan Çin və Özbəkistanla dəmir yolu dəhlizlərini genişləndirir
Qazaxıstan Çin, Özbəkistan və digər Orta Asiya ölkələri ilə yük daşımalarını genişləndirməyə imkan verəcək yeni dəmir yolu xətlərinin inşasına davam edir.
AZƏRTAC Qazaxıstan Nəqliyyat Nazirliyinə istinadla xəbər verir ki, böyük infrastruktur layihələrinin gedişi "Qazaxıstan Dəmir Yolu" SC-nin nümayəndələrinin iştirak etdiyi görüşdə nəzərdən keçirilib.
Əsas layihələrdən biri 127,6 kilometrlik Darbaza-Maktaaral dəmir yolu xəttinin tikintisidir. Yeni xətt Özbəkistanla əlavə beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi yaradacaq, yük daşımalarını həddindən artıq yüklənmiş Sarıağaş-Daşkənd hissəsindən yönləndirməyə, şəbəkənin ötürmə qabiliyyətini artırmağa və Mərkəzi Asiya ölkələri istiqamətinə tranzit trafikini genişləndirməyə imkan verəcək.
303 kilometrlik Baxtı-Ayagöz dəmir yolu xəttinin tikintisi davam edir. Bu, Qazaxıstan ilə Çin arasında üçüncü dəmir yolu sərhəd keçidinin açılmasını təmin edəcək və nəqliyyat dəhlizinin illik yükdaşıma qabiliyyətini 25 milyon tona çatdırmağa imkan verəcək. Hazırda layihə ilə nəzərdə tutulan torpaq işlərinin 52 faizi yerinə yetirilib.
Bundan əlavə, bu il uzunluğu 300 kilometrdən çox olan Moyıntı-Qızıljar dəmir yolu xəttinin tikintisinin başa çatdırılması planlaşdırılır. Əsas torpaq işləri 93 faiz, dəmir yolu və şpalların çəkilməsi isə 51 faiz yerinə yetirilib.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре