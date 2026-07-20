Baş Prokurorluq “UĞUR-777” estetik mərkəzi ilə bağlı yayılan məlumatlara aydınlıq gətirib
Baş Prokurorluq "UĞUR-777" estetik mərkəzi və vətəndaş Gülbadə Abdullayeva ilə bağlı mediada yayılan məlumatlara dair açıqlama yayıb.
Day.Az-ın məlumatına görə, bildirilib ki, son günlər media və sosial şəbəkələrdə Gülbadə Abdullayevanın müvafiq sertifikasiya şəhadətnaməsi olmadan həkim kimi fəaliyyət göstərməsi, eləcə də "UĞUR-777" estetik mərkəzində qanunsuz tibbi fəaliyyətin aparılması ilə bağlı məlumatlar və videogörüntülər yayılıb.
Məlumata görə, həmin faktlar Nəsimi Rayon Prokurorluğunda araşdırılaraq cinayət işi başlanıb.
İbtidai istintaq zamanı toplanmış sübutlar əsasında Xəyalə İsmayılova, Müşfiq Bağırov və Rəna Quliyeva müxtəlif maddələrlə təqsirləndirilən şəxs qismində cinayət məsuliyyətinə cəlb ediliblər.
Cinayət işi üzrə ittiham aktı 22 aprel 2026-cı il tarixdə təsdiq edilərək baxılması üçün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Hazırda iş üzrə məhkəmə baxışı davam etdirilir.
Baş Prokurorluq bildirib ki, sözügedən cinayət işi üzrə Gülbadə Abdullayeva barəsində Cinayət Məcəlləsinin 310-cu maddəsi ilə aparılan cinayət təqibinə "Konstitusiyaya və Suverenlik İli" münasibətilə elan edilmiş amnistiya qərarının tətbiqi ilə əlaqədar xitam verilib.
Bundan əlavə, aparılmış istintaq zamanı onun əməllərində Cinayət Məcəlləsinin 142.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan cinayət tərkibinin əlamətləri müəyyən edilməyib.
Açıqlamaya əsasən, Gülbadə Abdullayeva tərəfindən zərərçəkmiş şəxsə vurulmuş 2 min manat məbləğində maddi ziyan, həmçinin dövlət büdcəsinə ödənilməli olan 500 manat tam həcmdə ödətdirilib.
Eyni zamanda, onun barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 215.1 və 428.1-ci maddələri ilə inzibati xəta haqqında icraat başlanaraq aidiyyəti üzrə müvafiq dövlət orqanlarına göndərilib və barəsində cərimə növündə inzibati tənbeh tətbiq olunub.
Baş Prokurorluq vurğulayıb ki, vətəndaşların həyat və sağlamlığına təhlükə yaradan qanunsuz tibbi fəaliyyət halları ilə bağlı daxil olan bütün müraciətlər qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq hərtərəfli, tam və obyektiv araşdırılır, hər bir fakt üzrə hüquqi qiymət toplanmış sübutlar əsasında verilir.
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