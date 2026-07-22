https://news.day.az/azerinews/1849539.html Bakıda açıq ərazidə yanğın - VİDEO Bakının Xətai rayonunda boş ərazidə yanğın baş verib. Day.Az globalinfo-ya istinadən xəbər verir ki, yanğın "Xətai" metrostansiyasının yaxınlığında başlayıb. Şahidlərin sözlərinə görə, yanğın qəfil alovlanıb. Hadisə yerindən görüntüləri təqdim edirik:
Bakıda açıq ərazidə yanğın - VİDEO
Bakının Xətai rayonunda boş ərazidə yanğın baş verib.
Day.Az globalinfo-ya istinadən xəbər verir ki, yanğın "Xətai" metrostansiyasının yaxınlığında başlayıb.
Şahidlərin sözlərinə görə, yanğın qəfil alovlanıb.
Hadisə yerindən görüntüləri təqdim edirik:
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