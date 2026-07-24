Xocalı, Ağdərə və Cəbrayılın bir sıra kəndlərinə növbəti köç olub - YENİLƏNİB - FOTO
Bu gün Xocalı, Ağdərə və Cəbrayıla yola salınan növbəti köç karvanı mənzil başına çatıb.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, Xocalı rayonunun Xanabad, Təzəbinə, Badara, Daşbulaq və Seyidbəyli kəndlərinə ümumilikdə 28 ailə, 106 nəfər, Ağdərə rayonunun Aşağı Oratağ, Vəngli, Həsənriz və Kolatağ kəndlərinə 25 ailə, 96 nəfər, Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə isə 12 ailə, 55 nəfər köçürülüb.
Sakinlərə yeni evlərinin açarları təqdim olunub.
Beləliklə, gün ərzində ümumilikdə 65 ailə (257 nəfər) doğma yurduna qayıdaraq mənzillərinin açarlarını təhvil alıb və daimi yaşayış üçün məskunlaşıb.
xxx
06:38
Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq, işğaldan azad edilmiş ərazilərə Böyük Qayıdış davam etdirilir.
Day.Az xəbər verir ki, bu mərhələdə Xocalı rayonunun Xanabad kəndinə 10 ailə - 31 nəfər, Təzəbinə kəndinə 9 ailə - 39 nəfər, Badara kəndinə 6 ailə - 24 nəfər, Daşbulaq kəndinə 2 ailə - 7 nəfər, Seyidbəyli kəndinə 1 ailə - 5 nəfər, Ağdərə rayonunun Aşağı Oratağ kəndinə 10 ailə - 34 nəfər, Vəngli kəndinə 6 ailə - 26 nəfər, Həsənriz kəndinə 6 ailə - 17 nəfər, Kolatağ kəndinə 3 ailə - 19 nəfər, Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə isə 12 ailə - 55 nəfər köçürülüb.
Doğma yurda qayıdan sakinlər hərtərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunduqlarına görə Prezident İlham Əliyevə və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevaya təşəkkürlərini bildiriblər. Onlar, həmçinin torpaqlarımızı işğaldan azad edən rəşadətli Azərbaycan Ordusuna, qəhrəman əsgər və zabitlərimizə minnətdarlıqlarını ifadə edib, bu yolda canlarından keçən şəhidlərimizə rəhmət diləyiblər.
Qeyd edək ki, doğma yurda köç edənlər respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре