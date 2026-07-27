Qazaxıstanla Azərbaycanın ticarət və logistikada süni intellekt əsaslı həllərin tətbiqi üçün böyük potensialı var
Qazaxıstan ticarət və nəqliyyat-logistika sahəsində süni intellekt əsaslı həllərin Azərbaycanla birgə hazırlanması üçün əhəmiyyətli potensial görür.
Bu barədə Trend-ə Qazaxıstanın Ticarət və İnteqrasiya Nazirinin müavini Aset Nusupov bildirib.
"Bu istiqaməti ikitərəfli əməkdaşlığın ən perspektivli sahələrindən biri hesab edirik. Qazaxıstan və Azərbaycan rəqəmsal ekosistemləri oxşar istiqamətlərdə inkişaf edən iki dövlətdir. Eyni zamanda, Orta Dəhliz vasitəsilə iki ölkə arasında formalaşmış qarşılıqlı logistika əlaqələri süni intellekt əsaslı birgə həllərin yaradılması üçün unikal zəmin yaradır", - deyə A.Nusupov bildirib.
O qeyd edib ki, əməkdaşlığın potensial istiqamətlərindən biri Qazaxıstan Dəmir Yolları (KTJ) ilə Ələt qəsəbəsində yerləşən Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı arasında yük axınlarının prediktiv idarə olunması üçün süni intellektdən istifadədir.
Onun sözlərinə görə, bu cür həllər qatar hərəkəti cədvəllərinin optimallaşdırılmasına, dayanma müddətinin minimuma endirilməsinə və nəqliyyat-logistika şirkətləri üçün risklərin azaldılmasına imkan verəcək.
Bundan əlavə, perspektivli istiqamətlərdən biri də iki ölkənin ticarət siyasətinin əlaqələndirilməsi məqsədilə əsas məhsul qrupları üzrə qiymət dinamikasını izləməyə imkan verəcək vahid qiymət monitorinqi platformasının yaradılmasıdır.
A.Nusupov həmçinin multimodal daşımalar zamanı sənədlərin emalı üçün süni intellekt agentlərinin tətbiqi potensialını qeyd edib. Bu, Qazaxıstan və Azərbaycanın müxtəlif informasiya sistemlərindəki məlumatların avtomatik uyğunlaşdırılmasını, eləcə də transsərhəd ticarətdə risklərin qiymətləndirilməsi üçün süni intellekt alətlərinin birgə hazırlanmasını əhatə edir.
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