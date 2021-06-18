Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva Bakıda “Intercontinental” otelinin açılışında iştirak edib

İyunun 18-də Bakıda "Intercontinental" otelinin açılışı olub.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva açılışda iştirak ediblər.

Xəbər yenilənəcək