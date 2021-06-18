https://news.day.az/azerinews_politics/1353813.html Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva Bakıda “Intercontinental” otelinin açılışında iştirak edib
Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva Bakıda “Intercontinental” otelinin açılışında iştirak edib
İyunun 18-də Bakıda "Intercontinental" otelinin açılışı olub.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva açılışda iştirak ediblər.
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