В Баку задержан шантажист, вымогавший деньги у женщин

Сотрудниками органов внутренних дел был задержан мужчина, который входил в доверие к женщинам и путем угроз вымогал у них деньги.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД, передает Day.Az.

В Низаминское районное управление полиции обратилась женщина и сообщила, что некто по имени Аслан, с которым она познакомилась в соцсетях, в течение года взял у нее 4000 долларов и 200 манатов, угрожая распространением позорящих ее материалов. Во время расследования в управлении было установлено, что злоумышленником является житель Билясуварского района, ранее судимый Аслан Азизов. Несмотря на многократные вызовы на следствие, он пытался уклониться от явки. В связи с этим он был объявлен в розыск и задержан в результате операции, проведенной сотрудниками Низаминского районного управления полиции и 23-го отделения полиции и передан следствию.

В своих показания А.Азизов признал, что с октября 2017 года и до задержания путем шантажа забрал у женщины 4 тыс. долларов и 200 манатов. При осмотре телефона задержанного стало известно, что аналогичное преступление он совершал и в отношении других женщин.

По указанному факту в следственном отделе Низаминского районного управления полиции возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Отметим, что если есть другие пострадавшие от действий шантажиста А.Азизова, они могут обратиться в Наримановское РУП. Анонимность обратившихся будет сохранена.

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