В Центре мугама состоялась торжественная церемония награждения победителей Фестиваля буктрейлеров - ФОТО

В Международном центре мугама состоялась торжественная церемония награждения победителей третьего Фестиваля буктрейлеров.

В своей приветственной речи автор и руководитель проекта, киноактер, продюсер Руслан Сабирли сообщил гостям мероприятия, что Фестиваль буктрейлеров проводится с 2016 года и приурочен к Всемирному дню книг и авторского права - 23 апреля. С каждым годом проведения фестиваля, желающих принять в нем участие увеличивается.

Фестиваль буктрейлеров проводится под девизом "Kitabı tanıdın, kitabla tanının!" (Популяризуй книгу, популяризуйся книгой!) при поддержке Министерства культуры Азербайджана, Международного центра мугама, Azercell и Libraff. Цель проекта - пропаганда книг и их чтения в обществе, поддержка и развитие креативных форм отношения к чтению книг, выявление талантливых и креативных представителей молодежи в сфере кино, развитие буктрейлеров как искусства и направления в бизнесе.

Руслан Сабирли также подчеркнул, что для объективности, оценки буктрейлеров были проведены по отдельности, т.е. члены жюри не знали результаты оценки друг друга.

Рассказывая об условиях фестиваля, руководитель проекта отметил, что авторы буктрейлеров должны были представить лаконичные, интригующие работы и передать суть литературного произведения. Основная задача буктрейлера - это заинтересовать читателя книгой.

В состав жюри вошли - президент ПЕН-клуба, секретарь Союза писателей Азербайджана, народный писатель Чингиз Абдуллаев, кинорежиссер, сценарист, народный артист Огтай Миргасымов, сценарист, завсектором по пропаганде и регистрации фильмов отдела кинематографии Министерства культуры Азербайджана, заслуженный работник культуры Юсиф Шейхов, актриса театра и кино, заслуженная артистка Мехрибан Зеки, телеведущий, продюсер, заслуженный артист Мурад Дадашов.

Победителем третьего Фестиваля стал автор буктрейлера "Kitab və qutab" Турал Керимов, второго места удостоены - Фирдоуси Набиев за киноработу "Şahid" и Джавад Нуриев за буктрейлер "İkimizin hekayəsi", третье место завоевали - Сардар Тагиев ("Almafobiya"), Биньямин Саилов ("Can nənə, bir nağıl de") и Эйнулла Агададашов ("Bulud bağçaları").

Денежные призы за первое, второе и третьи места - 1000, 800 (каждый) и 500 (каждый) манатов, соответственно, а также подарки от партнеров фестиваля.

Зрителям были продемонстрированы все буктрейлеры победителей фестиваля, которые в заключении мероприятия выразили признательность организаторам за проведение столь значимого фестиваля.

Отметим, что на вечере выступила заслуженная артистка, известная ханенде Фаргана Гасымова, которая покорила публику исполнительским мастерством.

Н. Гасымова