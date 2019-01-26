В Центре мугама состоялась презентация книги поэтессы Нигяр Гасанзаде - ФОТО

Вчера в Международном центре мугама состоялась презентация книги известной азербайджанской поэтессы Нигяр Гасанзаде под названием "Запястья".

Член Союза писателей Азербайджана и Международного литературного общества "РЕN", лауреат премии Национальной Академии Азербайджана "Хумай" Нигяр Гасанзаде стала известна не только благодаря своей поэзии, но и проекту "Söz" министерства культуры Азербайджана, руководителем которого она является. И вот уже более трех лет в рамках проекта в столице Азербайджана проходят яркие поэтические вечера.

Имея огромный опыт в организации подобных мероприятий, свою презентацию книги поэтесса также сделала очень атмосферной и полной сюрпризов. Поддержать ее в этот день пришли видные общественные деятели, деятели культуры, близкие и поклонники творчества поэтессы.

Вечер Нигяр начала с прочтения стихов из нового сборника, после чего выразила благодарность всем, кто помог в издании книги, отметив особую роль министерства культуры Азербайджана, Международного Центра Мугама, радио "Asan", издательского дома "Şərq-Qərb" .

Поздравления со сцены звучали из уст народного поэта, депутата Милли Меджлиса Сабира Рустамханлы, который также зачитал собственный перевод на азербайджанский язык стихов виновницы вечера. Кроме него с теплыми поздравлениями выступили директор радио "Asan" Эмин Мусави, композитор Вугар Джамалзаде, руководитель отдела Южного Азербайджана Союза писателей Сайман Аруз и другие.

Конечно же, в этот вечер звучали стихи. Порадовала прочтением стихов из сборника "Запястья" не только автор книги, но и ее друзья, среди которых была актриса Ника Бабаева.

Поэтесса растрогала гостей мероприятия проникновенными стихами, посвященными жизни женщины, матери, поэтессы.

Кроме этого вечер был скрашен демонстрацией клипа песни "Say Hallelujah" на слова Нигяр Гасанзаде и музыку популярного исполнителя Эльнура Гусейнова. Отметим, что исполнили песню представитель Азербайджана на конкурсе "Евровидение-2008" Эльнур Гусейнов и президентская стипендиатка, имя которой включено в "Золотую книгу" юных талантов Азербайджана, представительница Азербайджана на детском "Евровидении" Фидан Гусейнова.

Еще одним музыкальным номером и сюрпризом для многих стало исполнение Нигяр Гасанзаде с юными актерами из детского театра при Азербайджанском государственном кукольном театре песни из мюзикла, написанного по книге Нигяр "Маленький Сказочник и Белая Птица Нара" композитором Вугаром Джамалзаде.

Завершила вечер Нигяр Гасанзаде прочтением цикла стихотворений "Запястья".

Н. Гасымова