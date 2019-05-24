22 мая в Международном центре мугама состоялась презентация книги "Легенда гармони", посвященной выдающемуся гармонисту Ахаду Алиеву (Слепой Ахад).

Книга, авторами которой являются Гюльгусейн Кязымлы и Александрия Севиндж Султанзаде-фон Брусельдорфф, была издана в рамках проекта "Unudulmayanlar".

Ведущий мероприятия, доктор филологических наук Гюльгусейн Кязымлы в начале вечера рассказал гостям мероприятия о проекте Международного центра мугама "Unudulmayanlar" и истории написания книги.

Получившая образование в США оперная певица, правнучка Слепого Ахада Александрия Севиндж Султанзаде-фон Брусельдорфф, в свою очередь, поведала о той важной роли, которую сыграли в написании данной книги почтенные азербайджанцы, видные деятели искусства. Она выразила особую признательность директору Международного центра мугама, народному артисту Азербайджана, профессору Мураду Гусейнову, директору телеканала "Mədəniyyət" Азербайджанского телевидения и радио, заслуженному артисту Рамилю Гасымову, редактору книги, академику Низами Джафарову, благодаря которым вышла в свет эта книга. Она отметила, что благодаря деятельности Центра мугама азербайджанцы помнят свою музыкальную историю и достойно передают ее будущим поколениям.

Академик Низами Джафаров рассказал о том, что Ахад Алиев является первым музыкантом, подстроившим гармонь под азербайджанскую музыку. Книга, отобразившая в себе творческий образ музыканта, не только передает информацию о его жизни и творчестве, она также является результатом научно-исследовательской работы.

Также на мероприятии выступили проректор Азербайджанской национальной консерватории по научной работе, профессор Лала Гусейнова, заслуженный деятель искусств, доктор наук по искусствоведению Санубар Багирова, народный артист Анвер Садыгов, заслуженный артист, гармонист Закир Мирзоев. В своей речи они отметили, что про жизнь и творчество народных музыкантов написано небольшое количество книг и "Легенда гармони", содержащая архивные материалы, является ценным информационным источником о плодотворной деятельности музыканта.

Ахаду Алиеву принадлежит исключительное место в азербайджанской музыке. Он обладает несравнимой заслугой в развитии гармони в Азербайджане. Благодаря ему гармонь стала азербайджанским музыкальным инструментом и вошла в состав созданного им в 1932 году ансамбля "Восточные гармонисты".

Презентация книги продолжилась концертной программой, на которой с интересными музыкальными номерами выступили народный артист Анвер Садыгов, солистка Центра мугама Алмаханым Ахмедли и ученик средней музыкальной школы №38 для детей с ограниченными возможностями зрения Магомед Абышов.

Н. Гасымова