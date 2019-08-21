Известная российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ Ольга Кабо в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказала о том, как в августе 2015 года побывала в Баку вместе с дочерью.

"Это была необыкновенная поездка. Моей дочери тогда исполнилось 17 лет, и я решила подарить ей на день рождения замечательное путешествие. Я подумала, что в Европу она съездит и сама, а с нашими странами нужно знакомиться долго и с удовольствием. Поэтому мы начали с Азербайджана", - объяснила свое решение Ольга Кабо, передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.

"У нас в Азербайджане есть очень большие и хорошие друзья, мы полетели к ним. В Баку и за его пределами нам показали все важные и святые места - у нас был замечательный экскурсовод, который рассказывал о городе с огромным теплом и удовольствием", - поведала российская актриса.

"Естественно, мы дегустировали национальную азербайджанскую кухню, слушали национальную азербайджанскую музыку. Для меня эта поездка в Баку была настоящей, абсолютной отдушиной. А дочка, если сначала не хотела идти на экскурсию, то после первых прогулок с экскурсоводом сказала: "Мама, я хочу продолжения", и для меня это была самая большая благодарность", - призналась она.

Ольга Кабо добавила, что поездка в Баку заложила большую семейную традицию путешествовать по лучшим местам России и постсоветского пространства. "У меня много друзей, я часто езжу в наши бывшие советские республики, и меня всегда встречают как дорогую гостью - гостеприимство льется через край. Потом приятно это вспоминать", - заключила заслуженная артистка РФ.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!