Женские национальные головные уборы в Азербайджане на протяжении всей своей истории отличались удивительнейшим разнообразием. Их общий вид уже целиком сложился к XVI-XVII вв. и к тому времени основных видов женских головных уборов насчитывалось достаточно много, передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory.

Но одним из самых популярных головных уборов были келагаи, ярких расцветок шелковые покрывала, сотканные, как правило, из шелка-сырца. В отличие от многих других элементов национальной одежды, платок келагаи не утратил своего значения и продолжает оставаться неотъемлемым элементом одеяния азербайджанских женщин любых возрастов и сословий.

Келагаи для азербайджанских женщин - элемент одежды на все случаи жизни: его носили и носят и в повседневной жизни, и по праздникам, и в процессе работы.

В древности келагаи носили поверх других головных уборов и завязывали различными способами. По цвету келагаи отличались среди разных возрастных групп: молодежь предпочитала келагаи белого, бежевого, розового, ярко-голубого и салатного цветов, старшее поколение носили келагаи синие, черные, темно-фиолетовые, коричневые.

В Нахичевани, где костюм немного отличался от "континентального" Азербайджана, эти традиционные головные платки обычно носили, перекрещивая концы у подбородка и откидывая один конец назад, другой же оставлялся спереди.

Любопытно, что во времена, когда почти весь мусульманский мир носил чадру или паранджу, азербайджанки щеголяли в этой шелковой красоте, удивляя иностранных путешественников и заставляя их увозить с собой эти роскошные платки в качестве сувениров.

Итальянский путешественник Марко Поло еще в XIII в. отмечал красоту келагаи в Шемахе и Барде. Много любопытных сведений оставили и английские путешественники. Голландец Я.Стрейс, побывавший в Азербайджане в середине XVII в., писал, что на базаре в Шемахе "много хороших и крытых рядов со многими лавками, где продают меха, шелк, вытканные серебром и золотом платки..."

Вообще же центрами производства шелковых тканей в Азербайджане были и Гянджа, и Шеки, и Шуша, и Баскал.

Рисунки и узоры на келагаи уходят своими корнями в далекое прошлое. Этот рисунок был набивным и наносился традиционным способом резервирования воском.

Наиболее древним и распространенным сюжетом на келагаи было изображение пары павлинов, а причудливые рисунки с изображением буты, листьев, цветов и колосьев перекликались со сложными геометрическими узорами. Излюбленными растительными мотивами являлись роза, гвоздика, мак, а также цветы фруктовых деревьев: граната, айвы, алычи...

В своем историческом контексте келагаи - не просто традиционный женский головной убор, не просто функциональная деталь одежды. Точно так же, как азербайджанский ковер - не просто деталь домашнего убранства. Оба эти вида традиционного азербайджанского декоративно-прикладного искусства представляют стройную систему формальных и эстетических принципов, построенную на основе жестких, непререкаемых правил, восходящих к тайнам миропостроения, скрытым законам природы, правилам, отражающим, в конечном счете, философию жизни.

Описания азербайджанской женщины в келагаи широко распространены в национальном фольклоре, литературных и живописных произведениях искусства. Если беглым взглядом окинуть работы художников Азербайджана советских лет и периода независимости, то нетрудно заметить, что ключевым атрибутом одежды азербайджанской женщины в них выступает традиционный келагаи.

В келагаи запечатлены как труженицы полей, так и люди интеллектуальных профессий. Очень часто художники стремились представить своих героинь в романтическом ключе, в органичной для них среде. В таких случаях присутствие келагаи было призвано усилить романтический оттенок, придать образам женственность и при этом подчеркнуть национальную принадлежность.

В искусстве Азербайджана XXI века, когда изменились многие взгляды, когда актуальность "национального своеобразия в искусстве" поменяла свою направленность в сторону более интуитивной, внутренней связи авторов с художественным наследием прошлого, интерес к келагаи как атрибуту национальной культуры не угас.

Иными словами, келагаи - неотъемлемая часть народной национальной культуры.

В 2014 г. азербайджанский келагаи, а также его символика, традиционное искусство изготовления и ношения был включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

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