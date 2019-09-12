В Центре Гейдара Алиева открывается новая выставка, которая будет интересна всем - исторические экспонаты, возможность наглядно ознакомиться с музыкальной культурой стран, вблизи увидеть музыкальные инструменты, на которых когда-то играли корифеи, и возможность еще раз послушать их...

Собранная из различных источников уникальная коллекция, над которой несколько лет работал Фонд Гейдара Алиева, с 17 сентября будет представлена на выставке "Музыкальные инструменты: единство и разнообразие", сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

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