"Я занимаюсь творчеством с 9-ти лет. Я еще ребенком писала в различные газеты, активно занималась и литературой и музыкой. Я всегда была избалована вниманием читателей и слушателей, поэтому то, что меня на днях наградили "Почетным дипломом Президента Азербайджана", доставило мне огромное наслаждение. Я не ожидала ничего, потому что получаю Президентскую стипендию, являюсь заслуженным деятелем искусств Азербайджана. То есть все, о чем может мечтать деятель культуры - я этим обладаю".

Это сказала в беседе с Day.Az Рухангиз Гасымова, получившая в обществе признание как композитор, писатель-драматург, поэт, музыкально-общественный деятель.

Она рассказала, что радостную новость ей сообщили по телефону. А затем она услышала об этом в новостях на одном из отечественных телеканалов.

"То, что они меня отметили - это замечательно. Но то, что меня Президент отметил - радует больше. У него столько дел, столько нагрузки, но в преддверии Дня национальной музыки, этого большого праздника, связанного с именем Узеира Гаджибейли, он сделал бесценный подарок всем деятелям культуры и, в частности, Союза композиторов. Я очень рада, что мы не обделены вниманием государства. Несмотря на напряженную работу Президент всегда находит время и уделяет его деятелям культуры. Огромное ему спасибо за это", - сказала Р. Гасымова.

Заслуженный деятель искусств подчеркнула, что деятельность Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой перед глазами и достойна высших похвал.

"Азербайджан превратился не только в культурный центр, но и центр спортивный. Здесь на высоком уровне предоставляется музыкальное, театральное, изобразительное искусства. Наравне с ними внимание мировой общественности привлекают и спортивные мероприятия - это и чемпионаты по художественной гимнастике, и гонки Формулы-1, и различные олимпийские игры. Создается впечатление, что в Азербайджане происходит извержение вулкана положительных эмоций. Поэтому все рвутся к нам, поэтому у нас так много туристов. Это все связано непосредственно с деятельностью нашего Президента и Первого вице-президента. Я, лично, очень благодарна им за все это", - заключила популярный композитор.

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