Продолжается проект Международного центра мугама "Вечера ашугской музыки" ("Aşıq musiqisi axşamları"). Первый концерт, проводимый при поддержке Института фольклора НАНА, состоится 7 октября в 18:00. Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Центра.

Основная цель проекта - пропаганда ашугского искусства, являющегося составной частью азербайджанской музыкальной культуры устной традиции.

Мероприятие, проводимое в рамках проекта "Вечера ашугской музыки", посвящено западной ашугской школе.

Отметим, что по манерам исполнения различают 3 основные ашугские школы: западная, восточная и южная. Ашугское искусство, сохранив озанские традиции, широко распространилось и развилось в западных регионах Азербайджана (Гёйча, Шамкир, Товуз, Газах, Гянджа, Иреван, Гедабек, Нахчыван, Борчалы и др).

Западно-ашугское искусство включает в себя эпические дастаны, песни, воспевающие свободу и героизм народа, а также сатирические и юмористические песни, в которых воспеваются дружба и любовь. Ашугское искусство является синтетическим искусством, ашуг сам пишет стихи, сочиняет музыку, играет на сазе и сам же танцует. В 2009-м году искусство азербайджанских ашугов было включено в репрезентативный список Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

На мероприятии любители ашугской музыки смогут насладиться исполнениями ашугов Гедабека, Борчалы, Товуза, Кельбаджара, Гёйчи, Газаха.

7 октября выступят: из гедабекских ашугов - ашуг Джахангир, ашуг Алтай, ашуг Тебриз, из товузских ашугов - ашуг Лятифа Чешмели, ашуг Шахрияр Караханлы, ашуг Эльмеддин Маммедли, из борчалинских ашугов - ашуг Рамин, ашуг Ашраф, ашуг Габиль, из ашугов Гёйчи -ашуг Салим, ашуг Бехмен Арданышлы, из газахских ашугов - ашуг Шаиг Инджели, ашуг Ильхам Асланбейли, из кельбаджарских ашугов - ашуг Галиб, ашуг Гёзал Кельбеджерли.

Отметим, что Центр мугама реализовывает ряд проектов, посвященных пропаганде азербайджанской национальной музыки, среди которых можно отметить "Вечера мугама", "Ночи дастана", "Вечера ашугской музыки", "Жемчужины этнической музыки".

Информационная поддержка проекта: информационное агентство "Азертадж", телеканал "Культура" Азербайджанского Телевидения, Day.az, Milli.az, Trend.az, Vestikavkaza.ru и "Asan" радио.

Н. Гасымова

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!