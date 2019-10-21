https://news.day.az/culture/1167916.html Народная артистка Тунзаля Агаева: Я бесконечно благодарна Президенту Ильхаму Алиеву и нашему государству!
Народная артистка Тунзаля Агаева: Я бесконечно благодарна Президенту Ильхаму Алиеву и нашему государству!
Я бесконечно благодарна Президенту Ильхаму Алиеву и нашему государству.
Об этом, как сообщает Day.Az, написала в своем Инстаграм известная певица Тунзаля Агаева.
Отметим, что своим распоряжением Президент Азербайджана Ильхам Алиев присвоил почетное звание Народного артиста страны нескольким эстрадным исполнителям, в том числе Тунзале Агаевой.
"Сегодняшний день полон чувствами, которые я никогда не забуду! Отдельное спасибо всем и каждому, моим дорогим слушателям и зрителям", - отметила Агаева, добавив, что испытывает гордость от оказанного ей высокого доверия.
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