В Пятигорске (Россия) прошло мероприятие, посвященное 650-летию великого азербайджанского поэта и философа Имадеддина Насими, сообщает Trend со ссылкой на официальный сайт города-курорта, передает Day.Az.

Большой концерт, посвященный творчеству поэта, состоялся в городском Доме культуры. Своим выступлением гостей вечера порадовали: участник международных фестивалей - азербайджанский ансамбль "Ширван", народный артист Азербайджана Самир Джафаров и ансамбль народных танцев "Новруз". Прозвучали на вечере и строки из произведений самого Имадеддина Насими.

"Важно то, что азербайджанская община стремится сохранить свою культуру. Мы работаем в том ключе, чтобы всегда знакомиться с особенностями, литературой, историей народов, которые живут на территории нашего города. Чем лучше мы друг друга знаем, тем крепче будет наша дружба", - подчеркнула председатель Думы Пятигорска Людмила Похилько.