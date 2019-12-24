В рамках первого Республиканского фестиваля вокалистов в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета прошла торжественная презентация "Антологии оперных исполнителей Азербайджана", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Автор идеи проекта, заслуженная артистка Инара Бабаева и научный редактор издания, заслуженный деятель искусств, профессор Эльнара Дадашова отметили значение антологии для учебной методики и вклада в развитие национального оперного искусства страны.

Гостям была представлена концертная программа Симфонического оркестра имени Ниязи Азербайджанского телевидения и радио с участием вокалистов. Были представлены композиции из оперы Жоржа Бизе "Кармен", Пикя Ахундовой "Мехсети" и т.д.

Фестиваль - новый проект Mədəniyyət TV, который проходит при организации Министерства культуры Азербайджана. В рамках фестиваля с 17 по 24 декабря известные вокалисты и талантливые молодые исполнители из различных регионов страны представят образцы азербайджанской и мировой классической музыки в сопровождении ведущих музыкальных коллективов страны. Автор идеи и художественный руководитель фестиваля - директор Mədəniyyət TV Рамиль Гасымов.

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