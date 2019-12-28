В Баку прошел вечер детской моды, посвященный Дню солидарности азербайджанцев всего мира -31 декабря, организованный Art Production, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Детские коллекции в последнее время занимают важное место в индустрии стиля и красоты. Для маленьких модников и модниц дизайнеры создают не только красивую, но и качественную одежду. Особое внимание уделяется качеству используемых материалов, которые должны быть натуральные и гипоаллергенные. Но в этот вечер в роли дизайнеров предстали матери, а любимые чадо в образе моделей. Победителей дефиле-конкурса выбирали заслуженный деятель искусств Самира Алиева, заслуженные артисты Усния Мурветова и Эльза Сеидджахан, композитор Марьям Алибейли и художник Ильгар Акберов.

Среди девочек лучшей были признана Фидан Новрузлу, второе место - Хавва Азаева, третье - Нилай Алиева. Среди мальчиков первым стал Керим Керимзаде, второе место - Эмиль Алиев, третье - Джавид Назаралиев. Дети и родители призеров были отмечены дипломами и ценными призами.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az