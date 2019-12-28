В Международном центре мугама в Баку прошел литературно-музыкальный вечер "Əbədiyyət üfüqündə doğan günəş" (Солнце, взошедшее на горизонте литературы), посвященный 650-летию великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими и Году Насими в Азербайджане, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мероприятие было организовано Министерством культуры Азербайджана, Сабаильской районной организацией партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) и Сабаильской районной организацией Общественного объединения "Республиканское общество азербайджанских женщин".

На открытии гости ознакомились в фойе с книжной выставкой, посвященной Имадеддину Насими.

На мероприятии был показан музыкальный проект всемирно известного певца и композитора азербайджанского происхождения Сами Юсуфа, подготовленный на основе газели Имадеддина Насими "Sığmazam".

Председатель Сабаильской районной организации Общественного объединения "Республиканское общество азербайджанских женщин", доктор философии по биологии Егяна Махмудова и заведующий отделом Союза писателей Азербайджана Сайман Аруз рассказали об уникальности поэзии Насими, подчеркнув значимость мероприятий, проведенных в рамках Года Насими.

Председатель Сабаильской районной организации ПЕА, профессор Шамсаддин Гаджиев подчеркнул, что объявление 2019 года Годом Насими в Азербайджане является примером высокой заботы государства о творческом наследии Насими и в целом об азербайджанской культуре, поэзии и искусстве.

Директор Института рукописей Национальной академии наук Азербайджана, академик Теймур Керимли, заслуженный деятель науки, профессор Газанфар Пашаев, директор Бакинского института Юнуса Эмре Джихан Оздемир, секретарь Союза писателей Азербайджана Ильгар Фахми, народный артист Абдул Махмудов высоко оценили представленный проект.

В ходе художественной части вечера с музыкальными и поэтическими произведениями выступили известные деятели культуры и искусства Азербайджана.