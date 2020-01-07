15 знаковых событий в сфере культуры в Азербайджане - ИТОГИ 2019

2019-й год запомнился азербайджанцам огромным числом культурных мероприятий. Были яркие премьеры спектаклей, международных проектов, грандиозные концерты, гастроли известных музыкантов и театров, запоминающиеся арт-выставки и много другое. Day.Az, подводя итоги года, выбрал 15 самых значимых событий в сфере культуры. Признаемся, сделать это было нелегко.

Премьера балета "Тысяча и одна ночь" с декорациями Таира Салахова

В апреле 2019 года во Дворце Гейдара Алиева состоялась грандиозная премьера балета "Тысяча и одна ночь", посвященная 90-летию всемирно известного азербайджанского художника, кавалера высоких государственных орденов и международных премий, дважды лауреата Государственной премии Азербайджана, лауреата Государственной премии СССР и России, народного художника Азербайджана, России, СССР Таира Салахова.

Многие годы балет с огромным успехом идет на разных сценах России и за рубежом. Однако "Тысяча и одна ночь" в исполнении театра "Кремлевский балет" - это первая постановка знаменитого балета на московской сцене. Хореограф-постановщик балета - народный артист России, художественный руководитель и основатель театра "Кремлевский балет" Андрей Петров.

Премьера была ознаменована торжественной церемонией открытия Дней российской культуры в Азербайджане.

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Международный фестиваль Мстислава Ростроповича

В конце апреля 2019 года меломаны столицы наслаждались мероприятиями в рамках юбилейного X Международного фестиваля Мстислава Ростроповича, организованного Фондом Гейдара Алиева, министерством культуры Азербайджана и Фондом культурных и гуманитарных программ М.Л. Ростроповича.

В рамках Фестиваля мы увидели выступления таких известных музыкантов, как пианист Ефим Бронфман, скрипач Сергей Крылов, пианист Александр Канторов, виолончелист Пабло Феррандес.

В интерпретации одного из наиболее известных камерных оркестров Европы - Камерного оркестра Лозанны (Швейцария), которым дирижировал Джошуа Вайлерштайн, мы услышали одно из лучших исполнений Трех миниатюр для струнного оркестра Гара Гараева.

Также в столице в рамках Фестиваля впервые выступил Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана.

Впервые Баку посетили оркестр и хор MünchenKlang (Германия), подарившие нам прекрасный концерт во Дворце Гейдара Алиева.

Выставка Зураба Церетели в Центре Гейдара Алиева

22 мая в Центре Гейдара Алиева открылась выставка Possible Dimensions всемирно известного мастера Зураба Церетели. Проект, осуществляемый в рамках сотрудничества Московского музея современного искусства и Российской академии художеств, являлся продолжением цикла выставок, посвященных 85-летнему юбилею художника.

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Премьера балета "Насими"

25 мая в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоялась грандиозная премьера балета "Насими", посвященного 650-летию со дня рождения великого азербайджанского поэта и мыслителя.

2019 год указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева был объявлен "Годом Насими". Внося свой вклад в это значимое событие, коллектив Театра оперы и балета подготовил и представил премьеру балета "Насими" на музыку великого азербайджанского композитора Фикрета Амирова.

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Выставка "Шедевры истории" в Центре Гейдара Алиева

В последние майские дни в Центре Гейдара Алиева открылась выставка "Шедевры истории", состоящая из азербайджанской и восточной коллекций Грузинского национального музея. Было представлено около 300 экспонатов. В трех разделах экспонировались образцы древнего азербайджанского искусства эпохи династии Каджаров, коллекция предметов обихода и картин из комплекса дворца Сардара в Иреванском ханстве и фотодокументы из архива русского фотографа Дмитрия Ермакова.

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Включение исторического центра Шеки в Список ЮНЕСКО

Одним из самых значимых событий для страны стало включение исторического центра Шеки вместе с Ханским дворцом в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Решение об этом было принято 7 июля на проходившем в Баку заседании 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фестиваль "ЖАРА-2019"

И, конечно же, ярким событием минувшего лета стал четвертый Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА", который проходил в последние дни июля на одном из красивейших курортов - Sea Breeze на побережье Каспийского моря.

В 2019 году в фестивале приняло участие около 250 артистов. Фестиваль открылся 25 июля гала-концертом, на котором известные артисты исполнили свои хиты. 26 июля выступили звезды 90-х, гостям были представлены творческие вечера Григория Лепса, Стаса Михайлова и группы "Любэ", 27 июля стал днем хитов "нулевых", 28 июля был посвящен поколению Z - в этот день прозвучали все хиты стримов и топ-чартов, а также состоялся сольный концерт Timati.

Организаторы фестиваля - народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

Международный музыкальный фестиваль имени Узеира Гаджибейли

Каждый год в Азербайджане театральный сезон открывается в День национальной музыки 18 сентября в день рождения великого Узеира Гаджибейли. В этот же день в стране стартует Международный музыкальный фестиваль имени Узеира Гаджибейли, организованный Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры Азербайджана.

В 2019 году Фестиваль запомнился яркими концертами ведущих отечественных оркестров, а также оркестра из Китая. Порадовали публику своими выступлениями известные отечественные и зарубежные солисты из США, России, Италии, Узбекистана, Беларуси, Болгарии, Украины, Грузии.

Фестиваль "MAIDEN TOWER. To Be a Woman"

Параллельно с Фестивалем Узеира Гаджибейли в стране проходил Фестиваль современного искусства "MAIDEN TOWER. To Be a Woman" ("Девичья башня. Быть женщиной"), организованный делегацией Европейского Союза в Азербайджане совместно с посольствами разных стран и местными партнерами.

Подробнее об этом читайте здесь.

Фестиваль поэзии, искусства и духовности - "Насими"

С 28 сентября по 1 октября в Азербайджане при организации Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры прошел Фестиваль поэзии, искусства и духовности - "Насими".

В рамках организуемого во второй раз фестиваля в Баку, а также Шамахы, где родился поэт, было проведено около 30 мероприятий.

Впервые на фестивале исследователи и знатоки поэзии представили свои комментарии и обсудили свое видение одной выбранной газели Насими. Свое толкование газели "Mən ki, dərvişəm, fəqirəm, padişahi-aləməm" представили более десяти авторов из Азербайджана, России, Ирана, Турции и Египта. На фестивале с лекциями выступили известные в мировом масштабе насимиведы, поэты, ученые и философы. На лекциях российский психолог Алексей Сытников, итальянский поэт Давид Рондони, исследователь из США Алан Годлас, а также живущий в Великобритании философ и художник азербайджанского происхождения Зейгам Азизов провели параллели между философией Насими и рядом теорий и концепций современного периода. Было проведено большое число уникальных концертов и выставок.

Международный театральный фестиваль M.A.P.

В октябре в Баку прошел третий Международный театральный фестиваль M.A.P., организованный Пространством современного искусства YARAT при партнерской поддержке компании Bakcell.

Фестиваль, как и в предыдущие годы, устроил настоящий праздник для театралов.

В 2019 году участниками фестиваля стали Государственный академический театр им. Е. Вахтангова (Россия), Инженерный театр "AXE" (Россия), Театр "Приют комедианта" (Россия), Театр "Кукольный дом" (Россия), Новый Рижский Театр (Латвия), Академический Малый драматический театр - Театр Европы (Россия), Кукольный театр Дэвида Эспинозы (Испания), коллектив "OLE!" (Испания-Великобритания), Театр "WHS" (Финляндия), всемирно известный танцевальный коллектив "Kibbutz" (Израиль), Театр "Sardegna" (Италия), Театр "Ателье" (Россия), коллектив "Puppet Cinema" (Израиль) и Компания "Recirquel" (Венгрия).

Фестиваль официально открылся спектаклем "Сборище сумасшедших" режиссера Камрана Шахмардана, рецензию на который вы можете прочитать здесь.

А еще на нашем сайте вышло эксклюзивное интервью с легендарным Римасом Туминасом, которое вы также можете прочесть здесь.

100-летие Азербайджанского драматического театра

В конце октября 100-летие со дня присвоения государственного статуса отметил Азербайджанский академический национальный драматический театр.

Подробнее об этом читайте здесь.

Включение ряда памятников в Список ИСЕСКО

В заключительные дни 2019 года случилось еще одно значимое событие - Ичеришехер (Девичья башня и Дворцовый комплекс Ширваншахов), исторический центр Шеки (вместе с Ханским дворцом) и наскальные рисунки Гобустана вошли в Список исламского наследия ИСЕСКО.

В связи с этим мы приготовили интересный репортаж из Ичеришехер, с которым вы можете ознакомиться здесь.

Исфар Сарабский подписал контракт с Warner Music Group

Заслуженный артист Азербайджана Исфар Сарабский стал первым азербайджанским джазовым и электронным музыкантом, подписавшим бизнес-контракт с Warner Music Group.

Отметим, что в лейбле выпускались и выпускаются Арета Франклин, Эдит Пиаф, "Doors", Бред Мельдау, Нил Янг, Майкл Бубле, Фил Коллинз, Авишай Коэн, Дэвид Гетта, Muse, "Deep Purple", "Bee Gees", Девид Боуи, Алис Купер, Эрик Клептон, "Blur", "Liam Gallagher", "Daft Punk", "Gorillaz", "Green Day", Бруно Марс и сотни других всемирно известных имен.

Контракт, подписанный с таким звукозаписывающим гигантом, представляет собой дверь, открывающую новые перспективы не только для музыканта, но и для азербайджанской музыки в целом.

Здесь вы найдете подробности события.

Грандиозная премьера спектакля "Пассион Насими"

Грандиозным завершением в честь 650-летию великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими и Года Насими в Азербайджане, в рамках которого прошли многочисленные мероприятия в стране и за рубежом, стал показ на сцене Дворца Гейдара Алиева вокально-хореографического спектакля на музыку "Пассион Насими" председателя Союза композиторов Азербайджана, народной артистки, профессора Франгиз Ализаде.

Подробнее об этом читайте здесь.

Ф. Агаларова