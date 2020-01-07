https://news.day.az/culture/1190066.html 15 знаковых событий в сфере культуры в Азербайджане - ИТОГИ 2019

15 знаковых событий в сфере культуры в Азербайджане - ИТОГИ 2019

Культура, 7 января 2020 21:30 290

2019-й год запомнился азербайджанцам огромным числом культурных мероприятий. Были яркие премьеры спектаклей, международных проектов, грандиозные концерты, гастроли известных музыкантов и театров, запоминающиеся арт-выставки и много другое. Day.Az, подводя итоги года, выбрал 15 самых значимых событий в сфере культуры. Признаемся, сделать это было нелегко.

Премьера балета "Тысяча и одна ночь" с декорациями Таира Салахова

В апреле 2019 года во Дворце Гейдара Алиева состоялась грандиозная премьера балета "Тысяча и одна ночь", посвященная 90-летию всемирно известного азербайджанского художника, кавалера высоких государственных орденов и международных премий, дважды лауреата Государственной премии Азербайджана, лауреата Государственной премии СССР и России, народного художника Азербайджана, России, СССР Таира Салахова.

Многие годы балет с огромным успехом идет на разных сценах России и за рубежом. Однако "Тысяча и одна ночь" в исполнении театра "Кремлевский балет" - это первая постановка знаменитого балета на московской сцене. Хореограф-постановщик балета - народный артист России, художественный руководитель и основатель театра "Кремлевский балет" Андрей Петров.

Премьера была ознаменована торжественной церемонией открытия Дней российской культуры в Азербайджане.

Подробнее об этом читайте здесь.

Международный фестиваль Мстислава Ростроповича

В конце апреля 2019 года меломаны столицы наслаждались мероприятиями в рамках юбилейного X Международного фестиваля Мстислава Ростроповича, организованного Фондом Гейдара Алиева, министерством культуры Азербайджана и Фондом культурных и гуманитарных программ М.Л. Ростроповича.

В рамках Фестиваля мы увидели выступления таких известных музыкантов, как пианист Ефим Бронфман, скрипач Сергей Крылов, пианист Александр Канторов, виолончелист Пабло Феррандес.

В интерпретации одного из наиболее известных камерных оркестров Европы - Камерного оркестра Лозанны (Швейцария), которым дирижировал Джошуа Вайлерштайн, мы услышали одно из лучших исполнений Трех миниатюр для струнного оркестра Гара Гараева.

Также в столице в рамках Фестиваля впервые выступил Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана.

Впервые Баку посетили оркестр и хор MünchenKlang (Германия), подарившие нам прекрасный концерт во Дворце Гейдара Алиева.

Выставка Зураба Церетели в Центре Гейдара Алиева

22 мая в Центре Гейдара Алиева открылась выставка Possible Dimensions всемирно известного мастера Зураба Церетели. Проект, осуществляемый в рамках сотрудничества Московского музея современного искусства и Российской академии художеств, являлся продолжением цикла выставок, посвященных 85-летнему юбилею художника.

Подробнее об этом читайте здесь.

Премьера балета "Насими"

25 мая в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоялась грандиозная премьера балета "Насими", посвященного 650-летию со дня рождения великого азербайджанского поэта и мыслителя.

2019 год указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева был объявлен "Годом Насими". Внося свой вклад в это значимое событие, коллектив Театра оперы и балета подготовил и представил премьеру балета "Насими" на музыку великого азербайджанского композитора Фикрета Амирова.

Подробнее об этом читайте здесь.

Выставка "Шедевры истории" в Центре Гейдара Алиева

В последние майские дни в Центре Гейдара Алиева открылась выставка "Шедевры истории", состоящая из азербайджанской и восточной коллекций Грузинского национального музея. Было представлено около 300 экспонатов. В трех разделах экспонировались образцы древнего азербайджанского искусства эпохи династии Каджаров, коллекция предметов обихода и картин из комплекса дворца Сардара в Иреванском ханстве и фотодокументы из архива русского фотографа Дмитрия Ермакова.

Подробнее об этом читайте здесь.

Включение исторического центра Шеки в Список ЮНЕСКО

Одним из самых значимых событий для страны стало включение исторического центра Шеки вместе с Ханским дворцом в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Решение об этом было принято 7 июля на проходившем в Баку заседании 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фестиваль "ЖАРА-2019"

И, конечно же, ярким событием минувшего лета стал четвертый Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА", который проходил в последние дни июля на одном из красивейших курортов - Sea Breeze на побережье Каспийского моря.

В 2019 году в фестивале приняло участие около 250 артистов. Фестиваль открылся 25 июля гала-концертом, на котором известные артисты исполнили свои хиты. 26 июля выступили звезды 90-х, гостям были представлены творческие вечера Григория Лепса, Стаса Михайлова и группы "Любэ", 27 июля стал днем хитов "нулевых", 28 июля был посвящен поколению Z - в этот день прозвучали все хиты стримов и топ-чартов, а также состоялся сольный концерт Timati.

Организаторы фестиваля - народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

Международный музыкальный фестиваль имени Узеира Гаджибейли

Каждый год в Азербайджане театральный сезон открывается в День национальной музыки 18 сентября в день рождения великого Узеира Гаджибейли. В этот же день в стране стартует Международный музыкальный фестиваль имени Узеира Гаджибейли, организованный Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры Азербайджана.

В 2019 году Фестиваль запомнился яркими концертами ведущих отечественных оркестров, а также оркестра из Китая. Порадовали публику своими выступлениями известные отечественные и зарубежные солисты из США, России, Италии, Узбекистана, Беларуси, Болгарии, Украины, Грузии.   

Фестиваль "MAIDEN TOWER. To Be a Woman"

Параллельно с Фестивалем Узеира Гаджибейли в стране проходил Фестиваль современного искусства "MAIDEN TOWER. To Be a Woman" ("Девичья башня. Быть женщиной"), организованный делегацией Европейского Союза в Азербайджане совместно с посольствами разных стран и местными партнерами.

Подробнее об этом читайте здесь.

Фестиваль поэзии, искусства и духовности - "Насими"

С 28 сентября по 1 октября в Азербайджане при организации Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры прошел Фестиваль поэзии, искусства и духовности - "Насими".

В рамках организуемого во второй раз фестиваля в Баку, а также Шамахы, где родился поэт, было проведено около 30 мероприятий.

Впервые на фестивале исследователи и знатоки поэзии представили свои комментарии и обсудили свое видение одной выбранной газели Насими. Свое толкование газели "Mən ki, dərvişəm, fəqirəm, padişahi-aləməm" представили более десяти авторов из Азербайджана, России, Ирана, Турции и Египта. На фестивале с лекциями выступили известные в мировом масштабе насимиведы, поэты, ученые и философы. На лекциях российский психолог Алексей Сытников, итальянский поэт Давид Рондони, исследователь из США Алан Годлас, а также живущий в Великобритании философ и художник азербайджанского происхождения Зейгам Азизов провели параллели между философией Насими и рядом теорий и концепций современного периода. Было проведено большое число уникальных концертов и выставок.

Международный театральный фестиваль M.A.P.

В октябре в Баку прошел третий Международный театральный фестиваль M.A.P., организованный Пространством современного искусства YARAT при партнерской поддержке компании Bakcell.

Фестиваль, как и в предыдущие годы, устроил настоящий праздник для театралов.

В 2019 году участниками фестиваля стали Государственный академический театр им. Е. Вахтангова (Россия), Инженерный театр "AXE" (Россия), Театр "Приют комедианта" (Россия), Театр "Кукольный дом" (Россия), Новый Рижский Театр (Латвия), Академический Малый драматический театр - Театр Европы (Россия), Кукольный театр Дэвида Эспинозы (Испания), коллектив "OLE!" (Испания-Великобритания), Театр "WHS" (Финляндия), всемирно известный танцевальный коллектив "Kibbutz" (Израиль), Театр "Sardegna" (Италия), Театр "Ателье" (Россия), коллектив "Puppet Cinema" (Израиль) и Компания "Recirquel" (Венгрия).

Фестиваль официально открылся спектаклем "Сборище сумасшедших" режиссера Камрана Шахмардана, рецензию на который вы можете прочитать здесь.

А еще на нашем сайте вышло эксклюзивное интервью с легендарным Римасом Туминасом, которое вы также можете прочесть здесь.

100-летие Азербайджанского драматического театра

В конце октября 100-летие со дня присвоения государственного статуса отметил Азербайджанский академический национальный драматический театр.  

Подробнее об этом читайте здесь.

Включение ряда памятников в Список ИСЕСКО

В заключительные дни 2019 года случилось еще одно значимое событие - Ичеришехер (Девичья башня и Дворцовый комплекс Ширваншахов), исторический центр Шеки (вместе с Ханским дворцом) и наскальные рисунки Гобустана вошли в Список исламского наследия ИСЕСКО.

В связи с этим мы приготовили интересный репортаж из Ичеришехер, с которым вы можете ознакомиться здесь.

Исфар Сарабский подписал контракт с Warner Music Group

Заслуженный артист Азербайджана Исфар Сарабский стал первым азербайджанским джазовым и электронным музыкантом, подписавшим бизнес-контракт с Warner Music Group.

Отметим, что в лейбле выпускались и выпускаются Арета Франклин, Эдит Пиаф, "Doors", Бред Мельдау, Нил Янг, Майкл Бубле, Фил Коллинз, Авишай Коэн, Дэвид Гетта, Muse, "Deep Purple", "Bee Gees", Девид Боуи, Алис Купер, Эрик Клептон, "Blur", "Liam Gallagher", "Daft Punk", "Gorillaz", "Green Day", Бруно Марс и сотни других всемирно известных имен.

Контракт, подписанный с таким звукозаписывающим гигантом, представляет собой дверь, открывающую новые перспективы не только для музыканта, но и для азербайджанской музыки в целом.

Здесь вы найдете подробности события.

Грандиозная премьера спектакля "Пассион Насими"

Грандиозным завершением в честь 650-летию великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими и Года Насими в Азербайджане, в рамках которого прошли многочисленные мероприятия в стране и за рубежом, стал показ на сцене Дворца Гейдара Алиева вокально-хореографического спектакля на музыку "Пассион Насими" председателя Союза композиторов Азербайджана, народной артистки, профессора Франгиз Ализаде.

Подробнее об этом читайте здесь.

Ф. Агаларова

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Названы темы предстоящих переговоров Путина и Эрдогана 21:59, В мире 122
Помпео прокомментировал невыдачу визы США главе МИД Ирана 21:47, В мире 223
15 знаковых событий в сфере культуры в Азербайджане - ИТОГИ 2019 21:30, Культура 291
Президент Ильхам Алиев: Наши генерационные мощности постоянно должны находиться в таком состоянии, чтобы в Азербайджане никогда не было дефицита 21:19, Политика 328
В Австралии убьют тысячи верблюдов из-за нехватки воды для тушения пожаров 21:10, В мире 631
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан стал одной из ведущих стран мира в сфере энергоснабжения 21:03, Политика 428
США и ЕС проведут консультации по ситуации вокруг Ирана 21:00, В мире 441
Владимир Путин подарил Большой мечети Дамаска Коран XVII века 20:57, В мире 497
Эрдоган обсудил с Джонсоном напряженность между США и Ираном 20:51, В мире 508
Иран передумал выходить из "ядерного соглашения" 20:45, В мире 620
Завершена третья миссия: Cargo Dragon приводнился в Тихом океане 20:40, В мире 534
Помпео: США все еще надеются на денуклеаризацию, невзирая на нынешние заявления КНДР 20:32, В мире 610
Стали известны новые подробности скандального побега Карлоса Гона из Японии 20:25, В мире 651
ЕС призвал к строгому соблюдению эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию 20:17, В мире 646
DİN və Baş Prokurorluq qətlə yetirilən azyaşlı ilə bağlı ittihamlara münasibət bildirib 20:14, Azərbaycanca 747
Асад обсудил с Путиным планы ликвидации террористов в Идлибе 20:10, В мире 663
IKEA заплатит 46 миллионов долларов за смерть мальчика, придавленного комодом 20:03, В мире 772
Азербайджанский эколог предупредил об угрозе пожаров в Австралии для всей планеты 19:55, Общество 769
Али Ахмедов: Все 123 кандидата ПЕА прошли официальную регистрацию 19:49, Политика 766
Australian Open из-за пожаров может пройти на крытых кортах 19:42, Спорт 772
В праздничные дни "Азеригаз" оказал более 3 тыс. клиентских услуг 19:35, Общество 792
Германия решила вывести часть контингента из Ирака 19:32, В мире 814
Первая группа турецких военных прибыла в Триполи 19:25, В мире 920
Ливан не получал уведомлений по делу жены Гона 19:17, В мире 864
Силы США на Ближнем Востоке приведены в состояние готовности в ожидании удара 19:11, В мире 914
Освобожден от должности командир полка ДПС Азербайджана 19:02, Общество 1 047
Очередная армянская провокация: погиб азербайджанский пограничник 18:53, Общество 1 117
Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Бахадура Тагиева 18:43, Политика 5 833
Последний русский Робинзон из Азербайджана - Затерянный мир острова Кюр-Дили - ФОТО - ВИДЕО 18:39, Общество 1 409
МИД Азербайджана выразил соболезнования Австралии 18:30, Политика 1 054
Путин провел встречу с Асадом в Дамаске 18:10, В мире 1 186
Задержан один из наиболее разыскиваемых террористов Саудовской Аравии 18:02, В мире 1 204
Парламент Испании одобрил кандидатуру Педро Санчеса на пост премьера 17:56, В мире 1 182
Словакия отозвала военнослужащих из Ирака 17:50, В мире 1 264
В Австралии погибших в огне животных хоронят в братских могилах - ВИДЕО 17:43, В мире 1 544
Минобороны и Военная прокуратура Азербайджана проведут совместные мероприятия 17:39, Общество 1 300
Парламентские выборы в Азербайджане: уже 2203 кандидата 17:34, Политика 1 282
В Нахчыване реорганизован ряд госструктур 17:31, Общество 1 323
На севере Пакистана потерпел крушение истребитель 17:26, В мире 1 313
EgyptAir приостановила рейсы в Багдад 17:22, В мире 1 307
Польский премьер предложил Австралии помощь в борьбе с пожарами 17:18, В мире 1 305
Освобожден от должности заведующий общим отделом Аппарата Али Меджлиса Нахчыванской АР 17:14, Политика 1 402
Мазахир Панахов: Кандидаты в депутаты должны сами предоставлять информацию об имуществе 17:11, Политика 1 354
Президент Ильхам Алиев выделил средства на бурение 30 субартезианских колодцев в Агджабеди 17:07, Политика 1 373
Стало известно, кто возглавит делегацию Азербайджана на Паралимпиаде в Токио 17:01, Спорт 1 408
Вниманию учителей, желающих работать в группах SABAH 16:45, Общество 1 470
Отправлен в отставку глава Управления государственной дорожной полиции Баку 16:38, Общество 2 251
Учреждена Азербайджанская ассоциация экотуризма 16:31, Туризм 1 539
Президент Ильхам Алиев принял Вугара Ахмедова в связи с назначением на должность председателя ОАО "Азеришыг" - ФОТО 16:25, Политика 10 296
Азербайджанский фильм будет представлен на Международном кинофестивале в США - ФОТО 16:17, Культура 1 648
СМИ сообщили о переброске американских B-52 ближе к Ирану 16:06, В мире 1 710
В школах Баку пройдут тематические уроки в связи с годовщиной трагедии 20-го января 15:57, Общество 1 614
Президент Ильхам Алиев назначил нового главу "Азеришыг" 15:52, Политика 13 876
Президент Ильхам Алиев освободил от должности замглавы "Азеришыг" 15:50, Политика 5 252
В Австралии ветеринары и спасатели начали поиск животных, пострадавших от пожаров 15:48, В мире 1 685
Тысячи туристов посетили Азербайджан в новогодние праздники 15:44, Туризм 1 709
Дым от пожаров в Австралии дошел до Чили и Аргентины - ВИДЕО 15:35, В мире 2 009
Два «сюрприза» для Пашиняна: СНБ Армении о рейтинге горе-политика 15:32, Политика 1 948
В Военной прокуратуре Азербайджана обсуждены итоги прошедшего года 15:20, Общество 1 739
Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ начали работу в Азербайджане - ФОТО 15:09, Политика 1 804
На CES-2020 представлен Mercedes-Benz в стиле "Аватар" - ФОТО 15:05, Технологии 1 913
Путин посетит Турцию 8 января 15:05, В мире 1 647
Себастьян Курц во второй раз стал канцлером Австрии 14:58, В мире 1 876
Забавный шаман азербайджанских радикалов - о новой выходке Джамиля Гасанлы 14:45, Политика 2 335
Азербайджанцы смогут посещать без визы еще три страны 14:39, Туризм 3 097
PwC ожидает снижения темпов роста мировой экономики в 2020 году 14:25, В мире 1 976
Начался суд над Юнисом Сафаровым 14:16, Общество 2 217
Началось строительство новой магистрали между Азербайджаном и Ираном 14:09, Экономика 2 691
В Стамбуле более ста домов остались без крыш из-за циклона 14:04, В мире 2 198
ДТП на крупном проспекте в Баку, возникла пробка - ФОТО 14:00, Общество 2 507
В Баку пройдет зимний вечер "Только джаз" 13:57, Культура 2 109
Минобороны и Аппарат Омбудсмена Азербайджана проведут совместные мероприятия 13:52, Общество 2 092
Завтра в Баку ожидается стабильная погода - ПРОГНОЗ 13:48, Общество 6
Американский F-15 столкнулся с самолетом-заправщиком - ВИДЕО 13:46, В мире 2 719
Lenovo начнет продавать первый в мире гибкий ноутбук - ФОТО 13:33, Технологии 2 218
В Баку задержан владелец магазина, где продавали смертельный алкоголь 13:28, Общество 2 670
Центробанк привлек 150 миллионов манатов 13:20, Экономика 2 208
Армяне организовали массовую торговлю фашистской символикой в России - ФОТОФАКТ 13:17, Политика 3 714
Германия передислоцирует солдат из Ирака в Кувейт и Иорданию 13:12, В мире 2 268
В Баку пройдет Международный конкурс искусств "Надежда" 13:00, Культура 2 292
Хиджран Гусейнова приостановила свои полномочия 12:49, Общество 2 672
Утвержден план мероприятий в связи с 30-й годовщиной трагедии 20 Января 12:45, Политика 2 454
В Японии выдали ордер на арест супруги Карлоса Гона 12:31, В мире 2 467
Самолет Buta Airways экстренно приземлился в Анкаре - ОБНОВЛЕНО 12:23, Экономика 3 025
Али Нагиев и Орхан Султанов приняли участие в открытии Центрального аппарата Национальной разведывательной организации Турции - ФОТО 12:19, Политика 2 833
Китай призвал США не чинить препятствий мероприятиям ООН 12:15, В мире 2 506
Парламент Ирана признал Пентагон террористической организацией 12:11, В мире 2 546
В объятой пожарами Австралии пошел дождь - ВИДЕО 12:07, В мире 4 491
Генпрокуратура возбудила уголовное дело в связи с жестоким убийством 10-летней девочки 12:03, Общество 3 322
Стало известно, сколько человек воспользовались Бакинским автовокзалом - в праздничные дни 11:59, Экономика 2 541
Глава миссии БДИПЧ ОБСЕ находится с визитом в Азербайджане 11:50, Политика 2 552
В Баку отметят Китайский Новый год 11:43, Культура 2 799
Ракета Falcon 9 взлетела, чтобы усеять орбиту микроспутниками - ВИДЕО 11:35, В мире 2 782
‏В аэропорту Стамбула самолет выкатился за пределы ВПП 11:29, В мире 2 859
"Спасибо Президенту Ильхаму Алиеву за нашу новую мирную жизнь" - Репортаж из освобожденного Джоджуг Марджанлы - ФОТО 11:20, Политика 3 006
Дорожная полиция обратилась к пешеходам - ВИДЕО 11:17, Общество 2 783
Европа намерена изгнать фальшивых "мусаватистов" и "фронтистов" - "Политшоу представляет" - Видеопроект 11:02, Политика 2 792
Экономическая модель Президента Ильхама Алиева обеспечит успехи Азербайджана в 2020 году 11:00, Экономика 2 907
Австралия в огне: Летчики показали шокирующее видео полета над пожарами - ВИДЕО 10:48, В мире 3 009
Желающие работать в госорганах пройдут пробный экзамен 10:41, Общество 2 828
Азербайджанская нефть подорожала 10:35, Экономика 3 018
Интерпол задержал азербайджанского радикала в Европе 10:30, Политика 4 168
Знаменитый азербайджанский отель временно закрывается на ремонт (R) 10:17, Туризм 4 422
Южная Корея усилила защиту ключевых объектов от угрозы со стороны КНДР 10:07, В мире 2 918
В США водитель открыл стрельбу по детям из-за снежка 10:00, В мире 2 999
Золото в Азербайджане подорожало 09:53, Экономика 3 096
В Японии после побега Гона сделают обязательным досмотр крупного багажа частных самолетов 09:50, В мире 3 017
Жители Азербайджана смогут увидеть лунное затмение - Названа дата 09:46, Общество 3 341
Новое соглашение с Азербайджаном - один из главных наших приоритетов - Глава представительства ЕС 09:42, Политика 3 359
Дональд Трамп предложил премьеру Австралии помощь в борьбе с пожарами 09:37, В мире 3 060
ВС Армении подвергли обстрелу азербайджанские села 09:32, Политика 3 083
Названы самые популярные имена детей в Азербайджане 09:25, Общество 4 751
Водитель в последнюю секунду выпрыгнул из автомобиля - Жуткие кадры ДТП в Баку 09:21, Общество 3 681
В США IKEA выплатит $46 млн семье мальчика, которого придавило насмерть комодом 09:10, В мире 3 280
Суд Токио конфисковал внесенный Карлосом Гоном залог в размере почти $14 млн 09:01, В мире 3 218
Азербайджан разработает пилотный проект в области возобновляемых источников энергии - новые перспективы 08:54, Экономика 3 479
США начали разрабатывать санкции против Ирака 08:45, В мире 3 334
Официальный курс маната на 7 января 08:41, Экономика 3 617
США отказали в визе главе МИД Ирана 08:35, В мире 3 451
Коалиция во главе с США известила иракские власти о выводе войск 08:13, В мире 3 475
В Турции задержаны почти 200 нелегалов 07:59, В мире 3 440
Геополитическая напряженность достигла максимального уровня в текущем веке - генсек ООН бьет тревогу 07:50, В мире 3 511
ЕС призвал Иран продолжить выполнение ядерного соглашения 07:23, В мире 3 577
В WhatsApp распространяется новый опасный вирус - будьте осторожны! 07:08, Технологии 4 038
ЕС подтвердил проведение встречи глав МИД по Ирану 10 января в Брюсселе 06:29, В мире 3 786
Ошибка Пашиняна вызвала серьезный ажиотаж в Армении и за рубежом - международный скандал 02:21, Политика 6 640
Помпео провел телефонный разговор с Зеленским 00:50, В мире 5 012
Дым от пожаров в Австралии достиг Чили и Аргентины 6 января 23:52, В мире 5 416
Цены на нефть продолжили рост на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке 6 января 22:43, В мире 5 741
Азербайджанский проект улучшит экологическую ситуацию в Европе - заявление из Испании 6 января 22:06, Экономика 6 070
Болтон готов дать показания в сенате по делу об импичменте Трампу 6 января 21:54, В мире 5 875
Москве будет выгодно подключиться Южному газовому коридору - российский аналитик 6 января 21:46, Экономика 6 327
Сегодня - 26 лет со дня успешного завершения уникальной Горадизской операции 6 января 21:38, Политика 6 728
Армия Хафтара вошла в город Сирт 6 января 20:59, В мире 6 153
В Турции арестованы трое радикалов из РПК 6 января 20:09, В мире 6 338
Трамп: У Ирана никогда не будет ядерного оружия 6 января 19:32, В мире 6 746
Жуткое ДТП в Перу: 14 погибших, 48 пострадавших 6 января 18:46, В мире 6 537
Власти Японии добиваются экстрадиции Карлоса Гона 6 января 18:30, В мире 6 553
Совет безопасности Великобритании обсудит ситуацию в Иране - Названа дата 6 января 18:16, В мире 6 546
Тяжелое ДТП в Каире, есть жертвы 6 января 18:05, В мире 6 561
Посол США в Афганистане уходит с поста 6 января 17:54, В мире 6 637
В Барселоне запретили старые автомобили 6 января 17:40, Туризм 6 784
МИД Ирана пока не ответил на приглашение Джавада Зарифа в Брюссель 6 января 17:27, В мире 6 747
Mercedes-Benz отзовет 745 тыс. автомобилей в США 6 января 17:15, В мире 6 970
ЕС сказал, когда примет решение о санкциях по Ирану 6 января 17:02, В мире 6 895
Для участия в парламентских выборах в Азербайджане зарегистрированы 458 кандидатов 6 января 16:51, Политика 7 133
Зоран Миланович победил на выборах президента Хорватии 6 января 16:46, В мире 6 883
ЕС пока не принял решение о прекращении работы своей миссии в Ираке 6 января 16:30, В мире 6 892
ВС Ирака ограничили передвижение сил международной коалиции в стране 6 января 16:16, В мире 6 986
Samsung ответила "китайцам" удешевлёнными Galaxy S10 и Note10 6 января 16:00, Технологии 7 131
Ещё новости