25 мая в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоялась грандиозная премьера балета "Насими", посвященного 650-летию со дня рождения великого азербайджанского поэта и мыслителя.

2019 год указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева объявлен "Годом Насими". Внося свой вклад в это значимое событие, коллектив Театра оперы и балета подготовил и представил премьеру балета "Насими" на музыку знаменитого азербайджанского композитора Фикрета Амирова.

Новый балетный спектакль о Насими - не первая попытка рассмотреть судьбу великого азербайджанского поэта и мыслителя в масштабах одного хореографического полотна. В основе попыток лежит гениальная музыка Фикрета Амирова "Сказание о Насими", полное драматизма, и даже трагизма симфоническое произведение. И если предыдущая балетная постановка, чья хореография принадлежит Наиле Назировой, по либретто Анара, так и называлась - "Сказание о Насими", и строилось целиком на оригинальном произведении Амирова, то новый спектакль кардинально отличается от прежнего решения, в первую очередь, изменением масштаба поставленной задачи.

Сам поэт писал в своих бессмертных строках о том, что в нем "вместятся оба мира, но я и в мире не вмещусь", декларируя величие духа, которое способно сделать своего носителя "больше, чем человек". И потому творческая команда в лице хореографа, народной артистки Азербайджана Камиллы Гусейновой, дирижера, народного артиста Азербайджана Ялчина Адигезалова и либретиста Аждара Улдуза, поставили перед собой задачу рассказать не только и не столько о самом Насими, сколько о его бессмертном наследии, философии и поэзии, которая прошла через века и жива до сих пор, являясь одним из фундаментальных постулатов азербайджанской национальной философии миролюбия и стремления к непрерывному познанию. Для решения этой задачи в музыкальную редакцию спектакля были включены музыкальные номера из другого бессмертного произведения Фикрета Амирова - симфонический мугам "Шур", который как нельзя более подошел для рассказа о сути философии Насими и стал истинным музыкальным воплощением духовного наследия мыслителя и поэта. Трансцедентальный и при этом невероятно нежный, мелодичный "Шур" пленяет вкусы как взыскательных знатоков симфонизма, так и неподготовленных слушателей. В этом и есть гений Амирова, умевшего творить так, чтобы быть понятным и любимым всеми, вне зависимости от пристрастий и вкусов. Симфонические произведения выдающегося азербайджанского композитора становятся поистине народными, а за легкостью восприятия лежат слои глубокой философии. Так, его музыка на песенное произведение "Mən səni araram" в симфонической интерпретации дирижера Ялчина Адигезалова, стала органичным эпилогом хореографической композиции, созданной Камиллой Гусейновой.

Примечательно, что молодой хореограф всего за год с небольшим уже успела проявить свой яркий талант в постановке новых балетных спектаклей, таких как одноактный балет "Джавад хан", и двухактная сказочная антология "Великий сказочник" по произведениям Ганса Христиана Андерсена, поставленная на музыку Франца Шуберта, что само по себе было весьма серьезным вызовом, с которым Камилла Гусейнова великолепно справилась. Работая в тандеме с драматургом Аждаром Улдузом, она создает спектакли, которые были бы интересны не только знатокам академического балета. Она прекрасно чувствует требования современного зрителя к высокой динамике сценического действия, но при этом ставит свою хореографию исключительно в рамках классического канона, храня верность академическим традициям.

Драматургия спектакля на первый взгляд классична, ее сюжетная составляющая выстроена вокруг судьбы Насими, однако уже в первой же картине появляется философский, и даже мистический элемент (Танец Стихий, вызванный сотворением Знака Мира), который великолепно отражает суть суфийской практики. И чем дальше по сюжету, тем ярче бытовые картины превращаются в хореографические цитаты поэтических произведений Насими, включая его бессмертную лирику. Образы жены и дочери поэта и философа скорее собирательны и символичны, но укладываются и в канву известных нам исторических реалий о судьбе поэта. Конфликт с египетским султаном интерпретирован как схватка двух мировоззрений, философии мира, и жажды власти, гибель же поэта и его обращение в сияющий образ, несущий на себе знаки Древа Мира и Познания, на самом деле воспринимаются как переход к истинному бессмертию.

Солисты Анар Микаилов и заслуженный артист Азербайджана Самир Самедов (исполняющие партии Насими и его наставника Наими, соответственно) великолепно показали смысл обучения, когда мудрость передается от учителя к ученику, но по-настоящему воспринимается и усваивается лишь через неизбежный конфликт старого и нового. Бунт Насими против скрытности и таинственности суфийских практик, его желание открыть мудрость всему миру, оборачивающийся трагедией в силу своей несвоевременности, трансформируется через покаяние в его духовный рост, он сам становится Наставником, которому предстоит заплатить высшую цену, которую платили последователи Прометея, несущего знания людям, во все времена. Отдельно следует отметить солисток: заслуженную артистку Азербайджана Нигяр Ибрагимову, воплотившую образ музы и спутницы жизни Насими, и Динару Ширинову, исполнившую короткую, но ярчайшую партию дочери поэта. Вся лирика и нежность поэзии Насими воплотилась в воздушных, тонких, изысканных образах, созданных этими балеринами. Образ же юного Насими, созданный Исламом Мамедовым, оказался настолько ярким и сильным, выполненным с таким артистизмом, что благословение Знаком Мира, посланное им в эпилоге в зал, вызвало у зрителей чуть ли не священный трепет.

Работа заслуженного художника Нусрета Гаджиева над декорациями заслуживает отдельной похвалы - сцена выполнена в виде древнего свитка, и оформлена в истинно восточной эстетике, одновременно абстрактной и условной, как того требует балетное искусство, но при этом выполняющей и свою непосредственную задачу передачи адресности, локации происходящих на их фоне действий. Стоит отметить и художника по костюмам - народного художника Азербайджана Рафиза Исмайлова, которому удалось подчеркнуть каждый образ узнаваемыми символами и передать характер героев и эпохи.

Результатом работы творческой команды стал балет, который должен пережить свое время, как философия и поэзия Имадеддина Насими, того, чья сила духа и масштабность гения сделала его "больше, чем человек", чей посыл миролюбия и миропознания через человеческую мысль и дух, словно флаг, подхвачен всей азербайджанской нацией, и несется в будущее через века.

Нигяр Гасымова