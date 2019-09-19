17 сентября в Азербайджане стартовал Фестиваль современного искусства "MAIDEN TOWER. To Be a Woman" ("Девичья башня. Быть женщиной"), организованный делегацией Европейского Союза в Азербайджане совместно с посольствами разных стран и местными партнерами.

Азербайджан - первая мусульманская страна, давшая женщинам право голоса. Тема фестиваля - 100-летие освобождения азербайджанских женщин, роль женщин в азербайджанском обществе и во всем мире.

Общая цель организаторов и участников фестиваля отражает идеи развития гендерного равенства через призму современного искусства.

Вчера же прошло самое примечательное из мероприятий Фестиваля - "Kombinat - Urban Art Show".

Инициатор и куратор фестиваля, заслуженная художница Азербайджана Сабина Шихлинская в беседе с Day.Az рассказала, что комбинат, некогда служивший мастерской скульпторам и художникам столицы, и находящийся при Союзе художников, после распада Советского Союза был сдан в аренду различным коммерческим предприятиям, которые не имеют ничего общего с искусством и дизайном. Там находились керамические, стекольные, скульптурные цеха. В силу экономических причин цеха стали сдаваться чисто производственным предприятиям, и искусство оттуда ушло.

Идея проекта заключалась в том, чтобы вернуть в стены комбината искусство. Не в виде картин в рамочках, а в виде муралов и граффити, отражающих тему Фестиваля.

Единственный цех, который остался там работать, - скульптурный. Все знаменитые статуи города были изготовлены там, начиная с памятника Нариману Нариманову и заканчивая памятником Зорге. И в этот день они были продемонстрированы в слайд-шоу, созданном послом Нидерландов в Азербайджане, замечательным фотографом Онно Керверсом, который задокументировал все скульптуры, созданные в этом комбинате.

Во время открытия мероприятия популярная исполнительница Диана Гаджиева (DiHaj) выступила с концертной программой в скульптурном цеху посреди огромных гипсовых форм, из которых была создана скульптура Бабека.

Внутри и снаружи полуразрушенные стены комбината и стены гаражей украшали муралы и граффити, созданные различными художниками. Здесь были работы звезды мурал-арта из Швеции Каролины Фальхольт, грузинской художницы Саломеи Бауэр, известных азербайджанских художников и граффитистов Ирины Эльдаровой, Самира Салахова, Бутуная Хагвердиева, Орхана Гараева, Айгюн Гасановой, Азера Меммедли, Али Акрама, Эмиля Меджнунова, Сабита Заманова, а также учеников Европейского лицея в Баку, которые прошли мастер-класс у Азера Маммедли.

Примечательным является факт, что даже после Фестиваля работы художников останутся на стенах комбината, и это место превратится в центр современного урбанизма.

"Мало того, что Сабина Шихлинская придумала такую задачу - привести в такой двор искусство, которое некогда в силу ряда причин ушло отсюда, она эту задачу еще и осуществила! Это был колоссальный труд. И она с этим отлично справилась. Когда мы пришли сюда в первый раз, то здесь было по грудь всякого металлолома, хлама, а сейчас здесь чисто и ухоженно", - сказала Day.Az заслуженная художница Азербайджана Ирина Эльдарова.

Она призналась, что когда Сабина Шихлинская предлагает ей участие в каком-либо проекте, она, не спрашивая, соглашается. Поэтому, несмотря на то, что у Эльдаровой не было ранее опыта работы со стеной, она согласилась на участие в арт-шоу.

"Когда я узнала, что это будет стрит-арт, будут молодые ребята, меня это очень заинтересовало. Мне хотелось увидеть как они работают, познакомиться с ними. И я у них многому научилась. Ребята большие молодцы! Каждый участник проекта - самостоятельный художник, и это видно при первом же взгляде на работы. Здесь нет повторов, даже похожих элементов. У каждого свое творческое лицо, это огромный плюс для проекта. В Баку есть стрит-арт, но после этого мероприятия, думаю, он еще больше вспыхнет. По той реакции, которую я видела в соцсетях, где делилась этим проектом, я заметила, что жителей всего мира привлекает такое искусство. После этого своего первого опыта я утвердилась в решении работать в этом жанре, я буду меняться", - заключила известная художница.

Молодой граффитист Азер Маммедли, многочисленные работы которого украшают стены Баку, еще со школьных лет увлекается стрит-артом. В беседе с нашим сайтом он отметил, что проведение подобного мероприятия в столице многое значит для этого вида искусства.

"В этом проекте нашей целью было привлечение внимания к гендерному равенству. Этот комбинат когда-то покинули искусство и женщины, а наша цель была вернуть их обратно. Но еще мы привлекли внимание к стрит-арту, что меня невероятно радует", - сказал он.

Азер, говоря о работе в городе, рассказал, что есть заброшенные стены, на которых граффитисты могут создавать арт, не спрашивая разрешения, но если рисунок падает на стену какого-либо объекта, то они спрашивают разрешение владельца. Он также добавил, что порой заказы поступают и от муниципалитета.

Отметим, что Фестиваль продлится до 27 сентября и порадует ценителей искусства в столице и регионах страны интересными мероприятиями.

Участниками фестиваля являются художники, деятели культуры, директоры музеев, кураторы и художники из стран-членов ЕС, таких, как Австрия, Германия, Нидерланды, Швеция, Швейцария, Венгрия, а также из Грузии, стран Восточного партнерства, таких как Молдова и Украина, и стран, не являющихся членами, таких как Иран, Израиль, Турция, Аргентина, Мексика и др.

Франгиз Агаларова

Фото: Руслан Ализаде

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