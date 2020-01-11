В Филармонии состоится концерт в память о музыкантах
В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку 21 января в 19.00 состоится концертная программа "Dünyadan köçən musiqiçi dostlarımızı xatırlayaraq" (Вспоминая ушедших друзей-музыкантов), сообщили Day.Az в пресс-службе филармонии.
В программе вечера выступит Азербайджанский государственный камерный оркестр имени Гара Гараева. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра - народный артист Азербайджана Фахраддин Керимов. Солисты - заслуженный артист Сируз Мамедов (труба), музыканты Ровшан Амрахов (скрипка) и Назрин Асланлы (скрипка).
Вниманию гостей мероприятия будут представлены сочинения "Эклога" Джеральда Финци, "Идиллия" Леоша Яначека, "Медитация" Жюля Массне и Концерт Альфреда Шнитке.
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