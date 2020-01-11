В YARAT состоится показ картины "Шесть"

16 января в Центре современного искусства YARAT состоится показ картины "Шесть" - дебютного полнометражного фильма азербайджанского режиссера Анара Азимова.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, по сюжету фильма события происходят в годы Второй мировой войны. Пять пленниц немецкого трудового лагеря поставлены перед нелегким выбором накануне побега: выявить и выдать начальству убийцу офицера охраны или умереть на виселице. У них всего несколько часов на принятие решения.

Фильм был номинирован на премию журнала Fabrique Du Cinema (Италия) в категории "Лучший иностранный фильм" (2018). Лента также получила Zoroaster Award "За лучший азербайджанский фильм" на Итало-азербайджанском кинофестивале (2019).