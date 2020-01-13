В Театре оперы и балета с большим успехом прошел показ оперы "Лейли и Меджнун" - ФОТО

12 января в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоялся показ оперы "Лейли и Меджнун" Узеира Гаджибейли. Спектакль собрал большую зрительскую аудиторию и прошел при полном аншлаге.

Опера была посвящена знаменательной дате - 12 января 1908 года. Именно в этот день впервые состоялась премьера этой оперы - жемчужины национального искусства.

В знаменательный день оперу вела дирижер Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов Илаха Гусейнова. Ее дебют прошел более чем успешно. В этот день солисты, артисты хора и оркестра выступали с каким-то особым вдохновением. Блестяще, на высоком профессиональном уровне исполняли свои партии молодая талантливая певица Равана Амирасланлы (партия Лейли), заслуженные артисты Азербайджана Эльнур Зейналов (партия Меджнуна), Тайяр Байрамов (партия Ибн Салама), Джахангир Гурбанов (Нофель), солисты Айтен Магеррамова (мать Лейли), Талех Яхъяев (отец Лейли), Афаг Агаева (мать Меджнуна), Муталлим Дамиров (отец Меджнуна) и др.

По окончании спектакля зрители долго не отпускали со сцены артистов, награждая их бурными, нескончаемыми аплодисментами и возгласами "браво". Показ спектакля "Лейли и Меджнун" в знаменательный день явился поистине своеобразным гимном азербайджанскому национальному искусству и творчеству великого Узеира Гаджибейли.

Н. Гасымова