https://news.day.az/culture/1195019.html Трагедия 20 Января в работах известных мастеров - ФОТО

Трагедия 20 Января в работах известных мастеров - ФОТО

Культура, 17 января 2020 18:15 359

В Азербайджанском национальном музее искусств в Баку состоялось открытие выставки под названием "Кровавая память", посвященной 30-й годовщине трагедии 20 Января, сообщает Day.Az.

Выступившие заместитель директора музея по научной части Хадыджа Асадова, начальник выставочного отдела музея Араз Османов и другие отметили, что трагедия 20 Января навсегда останется в памяти как самое кровавое событие, совершенное против человечности. Этот день вошел героической страницей в историю борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана. В те трагические дни доблестные сыны и дочери Родины, для которых свобода, честь и достоинство страны и народа были превыше всего, пожертвовали собственными жизнями и возвысились до вершин шехидства. Было подчеркнуто, что деятели культуры Азербайджана - художники, литераторы, композиторы посвятили свои произведения трагедии 20 Января.

На выставке "Кровавая память" представлены работы художников, посвященные трагедии 20 Января. Экспонируемые произведения находятся в коллекции музея. В экспозицию вошло около 70 произведений мастеров, среди которых Микаил Абдуллаев, Беюкага Мирзазаде, Хафиз Мамедов, Видади Нариманбеков, Сара Манафова, Шамо Аббасов, Джахангир Рустамов, Фарман Гуламов, Ариф Гусейнов, Эльмира Шахтахтинская, Ханлар Ахмедов и Сахиб Гулиев. Среди представленных произведений живописные полотна и скульптуры - "Бакинское бедствие", "19 января 1990-го года", "Шехиды", "Беспокойный вечер", "Нашествие", "Посвящение шехидам", "Бог нам в помощь" и другие.

Напомним, что ввод в Баку в ночь с 19 на 20 января 1990 года боевых частей советской армии для подавления масштабных выступлений народных масс, протестовавших против агрессивных действий Армении и ее территориальных претензий к Азербайджану, против покровительства ей со стороны руководства бывшего СССР, привел к невиданной трагедии. По официальным данным Генеральной прокуратуры Азербайджана, следствием было установлено, что в результате этого преступления погибло 132 человека, было ранено 612 человек, 841 человек был незаконно арестован, были разрушены сотни зданий, государству и гражданам был нанесен огромный материальный ущерб.

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