https://news.day.az/culture/1195359.html В Центре мугама состоялась презентация книги «Азербайджанская музыка устной традиции» - ФОТО

В Центре мугама состоялась презентация книги «Азербайджанская музыка устной традиции» - ФОТО

Культура, 19 января 2020 16:47 198

16-го января в Международном центре мугама при организации Института фольклора НАНА состоялась презентация книги "Азербайджанская музыка устной традиции" (I и II том).

Как передает Day.Az, на мероприятии со вступительной речью выступил директор Института фольклора НАНА, академик Мухтар Иманов, который рассказал о значимости книги, посвященной азербайджанской музыке устной традиции и танцам. 

Он отметил, что собранные в данной книге забытые образцы разнообразных жанров и форм охватывают не только территорию Северного Азербайджана, но и Южный Азербайджан, Дагестан, даже территории, на которых живут иракские туркмены. 

Первый том книги называется "Теснифы и песни", второй том - "Танцы. Директор рассказал о тесных связях Института фольклора НАНА с министерством культуры и Союзом ашугов. При этом он особо подчеркнул тесные связи с Центром мугама, формировавшиеся в последние годы в результате совместного сотрудничества.

М.Иманов от имени руководимого им коллектива выразил благодарность директору Центра мугама, народному артисту Мураду Гусейнову за укрепление этих связей. 

Выступившая на мероприятии заведующая отделом музыкального фольклора Института фольклора НАНА, доктор философии по искусствоведению Наиля Рагимбейли отметила, что систематизация и нотирование азербайджанской народной музыки в нынешнее время носит актуальный характер. Внимание, оказываемое народной музыке и мугаму государством, в частности Первым вице-президентом Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой особо ощутимо.

Н.Рагимбейли выразила благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за оказываемое внимание и заботу.

На мероприятии выступил преподаватель музыкального колледжа имени Асефа Зейналлы, тарзен Мехман Микайылов, собравший и нотировавший материалы для книги. М.Микайылов отметил, что эти ценные материалы были собраны им во время гастрольных поездок в Турцию, Исламскую Республику Иран, Индию, Туркменистан, Ираг (Киркук) и др.страны в течение 35-ти летнего периода его творческой деятельности. 

В художественной части мероприятия состоялся концерт, на котором в сопровождении ансамбля "Milli Şərq" под художественным руководством Мехмана Микайылова выступили заслуженная артистка Нурия Гусейнова,  народные артистки Гюльяз и Гюльянаг Мамедовы, лауреат Телеконкурса "Мугам" Хаяла Гафарзаде, ханенде Сабир Абдуллаев, заслуженная артистка Руза Ибишова, а также студенты Бакинской хореографической академии, которые представили танцы "Alçagülü", "Çəməni", "Məxməri" и яллы  "Zəngilan".

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