"Нам с братом повезло превратить древнее ремесло в бренд" - история семейного стартапа в Баку - ФОТО

Ювелирный бренд Art Of Kubachi очень любим бакинками. Изделия, изготовленные семьей из села Кубачи, украшают прекрасных представительниц нашей столицы.

Семейный бизнес появился 5 лет назад. Тогда студентка первого курса Амина Мазгарова решила создавать кубачинские украшения, которые сегодня можно заказать из любой точки мира. Помимо доставки, активная точка продаж есть в Баку. Семье удается удивлять любителей необычных изделий со всего мира качеством и красотой своих украшений.

"Я и моя семья - продолжатели дела наших предков-ювелиров из дагестанского села Кубачи. Село это высокогорное. Даже сейчас добираться до него от города довольно сложно. В советские времена слава об искусных мастерах-кубачинцах гремела по всему союзу. Передавая свой опыт из поколения в поколение, кубачинцам удалось сохранить секреты своего дела и уникальную технику обработки серебра", - рассказала Амина.

Девушка поделилась, что в VI веке их национальность была известна как Зирихгеран. В переводе с персидского означает "кольчужники". Кольчуги и доспехи были тогда очень актуальны. Их изготовлением занимались почти в каждом доме села. Только к XV веку сформировалось название Кубачи.

"С малых лет я помню отца за работой. Нам с братом очень повезло перенять это ремесло, которое со временем стало для нас делом всей жизни. Мы создали бренд, концепция которого заключается в постоянном совершенствовании и поиске новых форм, сочетая их с уникальным стилем кубачинских мастеров", - сказала она.

Амина отметила, что бренд развивает франчайзинг и совсем скоро недорогие этнические украшения с богатой историей украсят девушек из разных стран мира.

"Искренне верю и надеюсь что Art Of Kubachi будет ещё много-много веков украшать самых прекрасных женщин", - заключила наша собеседница.

Н. Гасымова