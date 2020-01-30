31-го января в 19:00 в Международном центре мугама пройдет очередной концерт из цикла масштабного проекта Центра - "Вечера мугама" ("Muğam axşamları").

В этот вечер в исполнении солистов Центра мугама - Алмаханум Ахмедли, Сабины Арабли и Гусейна Меликова - будет представлен мугам "Баяты-Шираз".

Отметим, что Центр мугама реализовывает ряд проектов, направленных на пропагандирование азербайджанской национальной музыки. Одним из них является проект "Вечера мугама" ("Muğam axşamları"). Целью проекта является пропаганда будущим поколениям усовершенствованного в результате процесса развития богатого мугамного наследия. В реализуемых концертах проекта в прекрасном исполнении известных ханенде зрителям были представлены основные мугамы, а также народные песни и теснифы. Зрители уделяют огромное внимание проекту, который осуществляется в целях пропаганды будущим поколениям философии мугамного искусства.

Билеты на концерты проекта можно приобрести в iTicket.az, в центрах Службы "Asan", а также во всех кассах нашего города.