В Госфильмофонде Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное 80-летию заслуженного деятеля искусств, видного киноведа Айдына Кязымзаде, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мероприятие прошло при организации министерства культуры и Госфильмофонда Азербайджана.

Выступивший на мероприятии первый заместитель министра культуры Азербайджана Вагиф Алиев поздравил юбиляра. Он отметил, что Айдын Кязымзаде трудится с неиссякаемой энергией, обогащая летопись азербайджанского кино своими статьями, книгами, исследованиями.

Директор киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, заслуженный деятель искусств, профессор Джамиль Гулиев рассказал о вкладе Айдына Кязымзаде в азербайджанскую культуру. Он подчеркнул, что Кязымзаде сыграл большую роль в обогащении истории азербайджанского кино, исследовании его неизученных страниц.

Было отмечено, что в результате одного из первых его исследовательских поисков была установлена действительная дата зарождения азербайджанского кино - 2 августа 1898 года. Распоряжением Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева от 18 декабря 2000 года, 2 августа был учрежден как День национального кино Азербайджана.Также одной из важных находок стали вырезанные кадры из фильма "Dəli Kür" (Кура неукротимая), которые были обнаружены в архиве оператора Юрия Варновского и переданы в Госфильмофонд.

Государственный советник первого класса, доктор исторических наук Диляра Сеидзаде выразила признательность юбиляру за его углублённую деятельность в сфере исследования азербайджанского кино. Было подчеркнуто, что это пример для молодого поколения.

Диляра Сеидзаде отметила также деятельность Кязымзаде, связанную с творчеством видного режиссера Гусейна Сеидзаде.

В своих выступлениях председатель Союза театральных деятелей Азербайджана, народный артист Азерпаша Нематов, председатель Союза кинематографистов Азербайджанской Республики, народная артистка Шафига Мамедова, народные артисты, известные актеры Рафиг Азимов, Гамида Омарова, заслуженный деятель искусств, киновед Аяз Салаев, заслуженный артист Эльхан Гасымов, теоретик кино Алисафтар Гусейнов и другие рассказали о жизни и деятельности юбиляра.

Гостям вечера был продемонстрирован видеоролик, отражающий творчество Айдына Кязымзаде.

Айдыну Кязымзаде были вручены диплом и подарок за заслуги в области изучения и пропаганды истории киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, а также подарок от Союза кинематографистов Азербайджанской Республики.

В заключение юбиляр выразил признательность за оценку своей творческой деятельности.