В Баку пройдет концерт к празднику Новруз
Во Дворце Гейдара Алиева в Баку 21 марта в 13:00 будет представлено музыкальное представление "Xonçalı Novruz gəlir" для юных зрителей, посвященное празднику Новруз. Об этом сообщили Trend в пресс-службе Дворца, передает Day.Az.
Занимательные приключения любимых персонажей праздника Новруза - Кесы и Кечала подарят много радости зрителям концертной программы, где, наряду с музыкальными композициями, также будут представлены танцевальные номера.
Новруз является одним из самых древних, любимых и веселых праздников в Азербайджане, и вобрал в себя традиционные ценности азербайджанского народа. Представление будет носить не только развлекательный характер, но и познавательный, так как юные зрители узнают много интересного о традиции празднования Новруза.
Стоимость билетов - 6-25 манатов. Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн на www.iticket.az.
Телефон для справок: (012) 441-21-31.
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