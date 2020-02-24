В Союзе композиторов Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное 28-й годовщине геноцида в Ходжалы.

Мероприятие вступительным словом открыла председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка, профессор Франгиз Ализаде. Она отметила, что кровавые злодеяния в Ходжалы, ставшие невиданным преступлением перед человечностью, никогда не сотрутся из памяти азербайджанского народа. Наш долг, подчеркнула Ф.Ализаде, всеми возможными средствами распространять правду об этих чудовищных событиях. Союз композиторов Азербайджана ежегодно проводит День памяти жертв Ходжалы, и наши композиторы посвящают им свои произведения.

На вечере памяти выступили секретарь Союза композиторов Азербайджана, заслуженный деятель искусств, профессор Земфира Гафарова (ее тема - "Отражение ходжалинской трагедии в творчестве композиторов Азербайджана"), музыковед, заслуженный работник культуры Саадят Тахмиразгызы (тема - "Пропаганда патриотических произведений азербайджанских композиторов в радиоэфире"), а также музыковед, доктор философии по искусствоведению Кямаля Асадуллаева ("Тема Ходжалы в азербайджанском искусстве").

В музыкальной программе мероприятия были исполнены новые произведения композиторов республики, посвященные светлой памяти жертв, павших в дни Ходжалинского геноцида, - песня "Xocalım" Шамсаддина Гасымова на слова Ровшана Гусейнова (солист - Азизага Мамедов), "Elegiya" для скрипки и фортепиано молодого композитора Севиндж Алиевой (исполнители - Натаван Салаева и автор), а также композиция "Şəhidlər ölməz, Vətən bölünməz!" Азада Захида на слова Абдуллы Гурбани (в исполнении Хора AzTV им. Дж. Джангирова и солистов - заслуженной артистки Бясти Севдиевой, лауреата международного конкурса Мираляма Миралямова) и поэма "And" для органа и ханенде Руфата Рамазанова (на органе - Сабина Бейлярбекова, ханенде - Фархад Аллахвердиев).

Присутствующие минутой молчания почтили память жертв Ходжалинского геноцида.