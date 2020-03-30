Азербайджанский скрипач-виртуоз выступил с онлайн-концертом из Ганновера

Молодой скрипач-виртуоз, заслуженный артист Азербайджана Эльвин Годжа Ганиев выступил с онлайн-концертом, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Выступление музыканта, который сейчас находится в Ганновере (Германия), было представлено на официальной странице Главного управления культуры города Баку в Instagram. Онлайн-концерт прошел под хештегами #senetinledestekle (поддержи искусством), #evdeqal (оставайся дома).

В ходе онлайн-концерта Эльвин Годжа Ганиев исполнил "Сонату для скрипки" Иоганна Себастьяна Баха, "Каприс №17" Никколо Паганини, сочинение "Размышление" Жюля Массне. Выступление было встречено зрительской аудиторией с большим интересом.

Напомним, что Эльвин Годжа Ганиев с успехом принимал участие во многих конкурсах и фестивалях. Он - лауреат международных конкурсов скрипачей имени К. Липинского и Г. Венявского, имени П. И. Чайковского, имени Д. Ойстраха и других. На днях Эльвин Годжа Ганиев завоевал золотую медаль на II Международном музыкальном конкурсе в Берлине (Германия). Его имя внесено в "Золотую книгу" молодых талантов Азербайджана.