Таир Амирасланов: Соблюдайте меры самоизоляции, оставаясь дома, можно раскрыть в себе новые грани

Азербайджанским государством делается все для предотвращения массового распространения коронавирусной инфекции, но и от гражданина требуется социальная ответственность, чтобы не допустить тяжелые последствия пандемии.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend президент Ассоциации национальной кулинарии, глава Центра национальной кулинарии, заслуженный работник культуры Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат" Таир Амирасланов.

"Одним из главных требований является социальная самоизоляция, чтобы предотвратить массовое распространение коронавирусной инфекции. Призываю всех оставаться дома, выходить исключительно в случаях крайней необходимости в магазин или аптеку, строго соблюдать все гигиенические нормы",- отметил Таир Амирасланов.

По его словам, оставаясь дома, можно заниматься любимым делом, раскрыть в себе новые грани. Таир Амирасланов отнесся к этому даже по-философски.

"Испокон веков мудрецы уединялись в пещерах или горах, предаваясь размышлениям и очищая свои души и помыслы, строили свои планы на будущее и несли свет в общество. Сегодня, оставаясь дома, появилось много возможностей, утерянных в суете будней. Например, заглянуть в себя, созерцать окружающий мир, осмыслить прошлую жизнь, сделать выводы из ошибок и подумать о будущем. И ни в коем случае нельзя предаваться пессимизму, в жизни очень много позитивных моментов. Также появилась возможность побыть вместе со своей семьей, родителями и детьми, помочь близким и родным, заниматься полезной работой. Например, в данное время я работаю над книгой "Бакинская кухня". Очень надеюсь, что после победы над коронавирусом человечество сделает качественный рывок вперед",- добавил Таир Амирасланов.

Отметим, что до сих пор в стране зафиксированы факты инфицирования коронавирусом 400 человек. Из них вылечились 26, скончались пять человек. Лечение остальных 369 продолжается в больницах особого режима. Напомним, что в рамках мер, осуществляемых государством по предотвращению широкого распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Азербайджана, требуется пребывание людей в своих домах и квартирах, местах постоянного или временного проживания (пребывания). В связи с этим деятельность по другим направлениям, кроме сфер работы и услуг, необходимых для обеспечения жизни и деятельности людей, прекращена с 00:00 31 марта 2020 года до 00:00 20 апреля 2020 года.