Бахрам Багирзаде в День защиты детей выпустил новые книги для них

1 июня, в Международный день защиты детей, во всех книжных магазинах Баку появятся новые детские книги заслуженного артиста Азербайджана Бахрама Багирзаде, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Данные издания вошли в серию "BİBOграфия", которая знакомит юных читателей с выдающимися личностями Азербайджана.

"Юные читатели познакомятся с биографиями Вагифа Мустафазаде, Тофига Бахрамова, Муслима Магомаева, Насибы Зейналовой, Фикрета Амирова, Анатолия Банишевского, Арифа Бабаева. С праздником вас, дорогие девочки и мальчики!" - отмечает автор изданий.

Бахрам Багирзаде - заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" - чемпионов ХХ века, автор более тридцати книг.