Как в Азербайджане отмечают день рождения Пушкина

В Азербайджане проходит виртуальная акция "Наш Пушкин сегодня", организованная Российским информационно-культурным центром (РИКЦ) в Баку совместно с творческими объединениями Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Акция приурочена к отмечаемому 6 июня дню рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Участники акции записывают и публикуют на своих страницах в Facebook видео с исполнением произведений поэта или произведений других авторов о творчестве Пушкина с указанием хештега #НашПушкинсегодня.

К 221-летию со дня рождения А.С. Пушкина азербайджанские школьники с большим вдохновением декламируют его стихи или отрывки из произведений.