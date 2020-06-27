Поэт Салим Бабуллаоглу вылечился от коронавируса

Поэт и переводчик Салим Бабуллаоглу вылечился от коронавируса.

Как передает Day.Az, об этом он сообщил на своей странице в "Facebook".

С.Бабуллаоглу отметил, что уже находится дома: "Я чувствую себя нормально. Анализы дали негативный результат. Потребуется реабилитация. Спасибо всем друзьям, врачам".

Отметим, 18 июня поэт и переводчик С.Бабуллаоглу был госпитализирован с подозрением на коронавирус (COVID-19).