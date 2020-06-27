https://news.day.az/culture/1248448.html Поэт Салим Бабуллаоглу вылечился от коронавируса
Поэт Салим Бабуллаоглу вылечился от коронавируса
Поэт и переводчик Салим Бабуллаоглу вылечился от коронавируса.
Как передает Day.Az, об этом он сообщил на своей странице в "Facebook".
С.Бабуллаоглу отметил, что уже находится дома: "Я чувствую себя нормально. Анализы дали негативный результат. Потребуется реабилитация. Спасибо всем друзьям, врачам".
Отметим, 18 июня поэт и переводчик С.Бабуллаоглу был госпитализирован с подозрением на коронавирус (COVID-19).
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