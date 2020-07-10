Врач рассказал о состоянии здоровья Бахрама Багирзаде

В состоянии заслуженного артиста Азербайджана Бахрама Багирзаде наблюдается положительная динамика.

Об этом, как передает Day.Az, Oxu.Az сказал начальник Научно-исследовательского и образовательного центра Центрального таможенного госпиталя Рашад Махмудов.

"Процесс его реабилитации продолжается. Клинические показатели хорошие, самочувствие - тоже", - сказал он.

Напомним, заслуженный артист Бахрам Багирзаде заразился коронавирусом. В связи с резким ухудшением состояния 13 июня он был переведен в отделение реанимации Центрального таможенного госпиталя. 2 июля Багирзаде вышел из состояния комы.

Лечение артиста находится под непосредственным контролем Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.