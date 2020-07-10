Врач рассказал о состоянии здоровья Бахрама Багирзаде
В состоянии заслуженного артиста Азербайджана Бахрама Багирзаде наблюдается положительная динамика.
Об этом, как передает Day.Az, Oxu.Az сказал начальник Научно-исследовательского и образовательного центра Центрального таможенного госпиталя Рашад Махмудов.
"Процесс его реабилитации продолжается. Клинические показатели хорошие, самочувствие - тоже", - сказал он.
Напомним, заслуженный артист Бахрам Багирзаде заразился коронавирусом. В связи с резким ухудшением состояния 13 июня он был переведен в отделение реанимации Центрального таможенного госпиталя. 2 июля Багирзаде вышел из состояния комы.
Лечение артиста находится под непосредственным контролем Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.
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