Нотр-Дам: восстановить, как было

Волонтёры со всего мира в составе организации "Плотники без границ" объединились, чтобы доказать: экономически и технически целесообразно вручную восстановить конструкцию крыши собора Парижской богоматери в традициях действовавшмих много веков тому назад. Это решение стало бы также наиболее экологичным из всех возможных, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Фредерик Эпо, сотрудник Национального центра научных исследований Франции, говорит:

"Средневековые каркасы были делались именно в такой технике. Те, что были сделаны для Нотр-Дама, продержались восемь веков; а есть также каркасы, созданные при помощи той же техники, которые простояли и тысячу лет Поэтому доказывать договечность и эффективность этой техники уже не требуется. Тем более, если сравнить это с бетонными или металлическими конструкциями, о которых мы даже не знаем, простоят ли они лет двести".

Пробный проект реализуется недалеко от Эрменовиля в Нормандии на севере Франции. "Плотники без границ" берутся восстановить крышу Собора Парижской богоматери из дерева такой, какой она и была построена много веков назад.

"Менее чем за неделю 25 профессиональных плотников полностью построили одну из секций нефа Нотр-Дама, в точности такой, какой она была до пожара. Всего за неделю. Таких секций, как мы знаем, всего 25. И нетрудно подсичтать, что можно уложиться во вполне разумные сроки. Конечно, в структуре Нотр-Дама есть не только секции нефа, но уже можно получить представление о том, что это вполне осуществимо, рассеять все сомнения и дезинформацию", - говорит этнолог Франсуа Калам, основатель организации "Плотники без границ". Он работает в министерстве культуры Франции.

В четверг стало известно: Президент Франции Эмманюэль Макрон также придерживается мнения о том, что шпиль Ноьтр-Дама сгоревший при пожаре в апреле 2019 года, и другие пострадавшие части собора следует восстановить в первозданном виде. Источники в Елисейском дворце сообщили, что пезидент в целом одобрил план, предложенный архитектором Филиппом Вильнёвом. Он предусматривает восстановление собора в соответствии с его прежним обликом.