Ветераны Карабахской войны в проекте "Дети – цветы жизни и любви, а не шипы войны"

Ветераны Карабахской войны и дети различных творческих коллективов снялись в социальном проекте "Дети - цветы жизни и любви, а не шипы войны", который прошел под девизом "Наше будущее! Наша Победа! Наш Карабах! Карабах - это Азербайджан!", сообщила Trend Life организатор проекта Лала Газанфар.

Видео снято Alishov Group.

Проект посвящен победе Азербайджана над оккупационным режимом Армении и восстановлению территориальной целостности, памяти шехидов и героизму доблестных азербайджанских солдат и офицеров. Прошло около тридцати лет оккупации, и вчерашние дети стали сегодня героями второй Карабахской - Отечественной войны, принесли долгожданную освобождение от армянских агрессоров. К большому сожалению, после этой великой победы не все дети увидят своих отцов, будут лишены их тепла и заботы, потому что те стали шехидами во имя Родины, во имя мирного неба над головой всех детей страны. 2783 шехида... Сколько же разрушенных судеб и несбывшихся мечтаний...И в эти дни каждый протягивает таким детям руку помощи, каждый воин Азербайджана является отцом - это день, когда идут Освободители и Цветы жизни, им не страшны никакие трудности и преграды, потому что их согревает любовь этой родной земли.