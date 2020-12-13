Виртуальный дуэт Аббаса Багирова и шехида Худаяра Юсифзаде

Заслуженный артист Аббас Багиров представил виртуальный дуэт с шехидом Худаяром Юсифзаде - "Vətən Yaxşıdır" ("Родина лучше всего") (Oxu, qardaşım, oxu/Пой, брат, пой...), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Проект посвящен всем шехидам, мужественным сынам Родины, отдавшим свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

Прекрасный голос 22-летнего прапорщика азербайджанской армии Худаяра Юсифзаде покорил всех пользователей социальных сетей, где стало очень популярным видео, на котором он вместе с боевыми товарищами исполняет песню "Vətən yaxşıdır" на слова Алиаги Вахида.

Отметим, что Худаяр Юсифзаде родился 15 июля 1998 года в Барде. Спустя 24 дня после рождения он лишился отца - одного из известных в городе исполнителей на гармони. Худаяр окончил в Барде Детскую школу искусств №1 имени Бюльбюля. Худаяр Юсифзаде принимал участие в боях на Кельбаджарском направлении, за освобождение высот на Муровдаге. Также воевал на Физулинском, Джебраильском, Зангиланском направлениях. Был ранен в боях за село Агбенд Зангиланского района. Скончался впоследствии от полученных ран.