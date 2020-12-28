Состоялся Фестиваль культурных и исторических традиций Азербайджана

Бакинский Европейский лицей в рамках совместного проекта с Азербайджанским национальным музеем ковра провел VI Фестиваль культурных и исторических традиций Азербайджана, сообщили Day.Az в пресс-службе музея.

Ежегодный фестиваль, проводимый на различные темы и приуроченный ко Дню солидарности азербайджанцев всего мира, в этот раз посвящен азербайджанскому традиционному ковровому искусству.

В связи с пандемией первая часть проекта была реализована в новом как для учителей и учеников, так и для специалистов музея формате - в виде онлайн-презентаций. Практическая же часть проекта будет реализована в будущем.

В течение фестиваля на страницах учебного заведения в социальных сетях, а также на странице детского отдела Музея ковра были представлены видеоролики, подготовленные учениками Бакинского Европейского лицея на основе интересных сценариев по коврам из различных регионов нашей страны, их особенностям.

В рамках онлайн-фестиваля специалисты Азербайджанского национального музея ковра провели онлайн-лекции для учеников на тему "Знай и прославь азербайджанский ковер".

Отметим, что Азербайджанский национальный музей ковра постоянно готовит новые программы, проводит мастер-классы и реализует совместные проекты с различными образовательными учреждениями.