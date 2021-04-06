Бэк-вокалистка Майкла Джексона спела о победе Азербайджана в Отечественной войне

Певица Делла Майлз, работавшая бэк-вокалисткой в коллективе мировых суперзвезд - Майкла Джексона и Уитни Хьюстон - готовит проект, посвященный победе Азербайджана в Отечественной войне, передает Day.Az.

"30 лет назад Карабах был оккупирован Арменией, в отношении азербайджанцев был совершен чудовищный геноцид, но мир молчал. Сегодня я очень рада победе Азербайджана, которой посвящаю песню - уверена ее полюбят в Азербайджане и Турции. Все, кто услышит ее, поймет о том, что происходило 30 лет тому назад", - отмечает певица Делла Майлз в интервью каналу ITV.

Песня "Many years ago", отрывок из которой представлен в нижеприведенном сюжете, написана турецким музыкантом Тургаем Евреном - ее полная версия будет презентована в самое ближайшее время. На композицию будет снят клип.