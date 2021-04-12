Сегодня день рождения выдающегося ханенде Сеида Шушинского

Сеид Шушинский (настоящее имя - Мир Мохсун-ага Сеид Ибрагим оглу Шушинский) - азербайджанский певец-ханенде, представитель шушинской вокальной школы - родился в 1889 году в Горадизе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Сеид Шушинский владел секретами вокального искусства, полученными сначала у Навваба, у которого обучался два года, а затем у Джаббара Гарягдыоглу. Он был прекрасным исполнителем мугамов "Махур", "Нава", "Мани", "Аразбары", "Хейраты". Будучи певцом-новатором, объединив многие мугамы, Сеид Шушинский пел их в новых вариантах.

При исполнении мугамов и теснифов он обращался к газелям классиков поэзии Хафиза, Физули, Сеида Азима Ширвани, а также к стихам своих современников - Джавида и Сабира, и был первым азербайджанским ханенде, который отбирал для пения стихи на общественно-политические мотивы.

Он дружил с такими прогрессивными деятелями своего времени, как Джалил Мамедгулузаде, Абдуррагим бек Ахвердиев, Гусейн Джавид, Гусейн Араблинский.

Сеид Шушинский оказал материальную помощь для выхода нескольких номеров известного сатирического журнала "Молла Насреддин". Меценат также материально помогал многим ханенде и актерам.

Скончался ханенде в 1965 году. Похоронен на Аллее почетного захоронения.